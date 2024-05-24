台灣一箭雙雕 連7年入選翠貝卡影展沉浸式單元

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）台灣致力探索沉浸式體驗，屢獲國際影展肯定。新媒體藝術家謝文毅與製作人洪珷攜手的2部新作入選紐約翠貝卡影展沉浸式單元，連7年有台灣作品在這個國際舞台亮相。

第23屆翠貝卡影展（Tribeca Festival）沉浸式單元改變型態，首度與全新場館莫瑟實驗室（Mercer Labs）合作，預定6月6日至17日以展覽形式，獨家呈現6組國際藝術團隊打造的8件大型沉浸式作品，謝文毅與洪珷是唯一來自台灣的團隊。

兩人合作的無限鏡像作品「大過濾器」（The Great Filter，暫譯）、「看不見的他們」（Invisible Them，暫譯）入選，將在翠貝卡影展世界首映。

「大過濾器」片長7分鐘，探討人類在面對文明發展和自我毀滅之間的抉擇。「看不見的他們」為裸視3D作品，片長3分鐘，以無意識的顯像描繪藝術，同時暗喻被社會忽視和邊緣化的人群。

謝文毅與洪珷對翠貝卡影展並不陌生。謝文毅初試啼聲之作「彼岸」在捷克獲獎後，入選2022年翠貝卡影展沉浸式單元，他當年與時任高雄電影節VR（虛擬實境）單元策展人的洪珷一同赴紐約，和多國同業交流，分享台灣VR計畫。

今年再獲翠貝卡影展肯定，謝文毅與洪珷將再赴紐約見證作品展出，並與參展藝術家對話。

駐紐約台北文化中心表示，台灣作品成為翠貝卡影展沉浸式單元的常客，每年都令人振奮。謝文毅第2度入選且一箭雙雕，台灣藝術家實力受國際肯定，在紐約和來自全世界的專業人士相遇，為作品帶來無限可能。

翠貝卡影展由影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等人於2002年創立，是美國影壇盛事之一。邁入第13年的沉浸式單元在主辦單位積極推動下，已成為VR、MR（混合實境）、AR（擴增實境）等通稱為XR（延展實境）創作的重要亮相平台。

過去6年，台灣年年有作品入選翠貝卡影展沉浸式單元，包括2018年「沙中房間」、2019年「董仔的人」、2020年「舊家」與「星際大騙局之登月計劃」、2021年「喚說其語 Ep.2 庫桑達」與「大師狂想曲：蔡明亮」、2022年「彼岸」、2023年「彩虹彼端」與「黑」。（編輯：陳惠珍）1130524