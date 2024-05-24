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環球先生國際健美錦標賽 台灣斬獲1金1銀2銅

2024/5/24 15:40（5/24 18:01 更新）
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台灣健美健身好手陳學林參加「Mr.Universe環球先生」國際健美錦標賽，拿下1金1銅佳績。（中華民國健美健身協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月24日
台灣健美健身好手陳學林參加「Mr.Universe環球先生」國際健美錦標賽，拿下1金1銅佳績。（中華民國健美健身協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月24日
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（中央社記者黎建忠台北24日電）在中國成都舉辦的「Mr.Universe環球先生」國際健美錦標賽，台灣代表隊成果豐碩，總計拿下1金1銀2銅。

第41屆中國國際體育用品博覽會於成都西部博覽城展開，博覽會中同時舉辦由國際健美總會（IFBB）於1948年創辦的著名經典賽事「Mr.Universe環球先生」國際錦標賽。

「Mr.Universe環球先生」國際錦標賽是國際健美界重要賽事，美國知名影星、當過加州州長的阿諾史瓦辛格（Arnold Alois Schwarzenegger）早期也是從這項賽事出道，分別在1967、1968年拿過業餘和職業組冠軍。

這次台灣代表隊，陳學林在健美項目斬獲1金1銅，初次入選國家隊的小將許峰碩在古典形體項目獲得1銀，資深健美國手吳金龍拿下1面銅牌。

中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲在接受中央社訪問時表示，這次的代表隊匯集老中青3代，在賽前熱身時，吳金龍主動將過往參賽經驗分享給年輕小將，激起全隊士氣。

陳緯哲表示，台灣的健美實力在國際間很有競爭地位，接下來7月國際健美總會在蒙古將舉辦亞錦賽，除了選手力拚佳績外，也會由理事長許安進積極爭取國際賽來台舉辦。（編輯：管中維）1130524

「Mr.Universe環球先生」國際健美錦標賽在中國成都舉行，資深健美國手吳金龍（圖）賽前分享參賽經驗，也拿下1面銅牌。（中華民國健美健身協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月24日
「Mr.Universe環球先生」國際健美錦標賽在中國成都舉行，資深健美國手吳金龍（圖）賽前分享參賽經驗，也拿下1面銅牌。（中華民國健美健身協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月24日
在中國成都舉辦的「Mr.Universe環球先生」國際健美錦標賽，台灣代表隊成果豐碩，總計拿下1金1銀2銅，中華民國健美健身協會副秘書長羅仕傑（左起）、國手雷智安、吳金龍、陳學林、許峰碩與中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲合影。（中華民國健美健身協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月24日
在中國成都舉辦的「Mr.Universe環球先生」國際健美錦標賽，台灣代表隊成果豐碩，總計拿下1金1銀2銅，中華民國健美健身協會副秘書長羅仕傑（左起）、國手雷智安、吳金龍、陳學林、許峰碩與中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲合影。（中華民國健美健身協會提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月24日
#台灣代表隊
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