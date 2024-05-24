環球先生國際健美錦標賽 台灣斬獲1金1銀2銅
2024/5/24 15:40（5/24 18:01 更新）
（中央社記者黎建忠台北24日電）在中國成都舉辦的「Mr.Universe環球先生」國際健美錦標賽，台灣代表隊成果豐碩，總計拿下1金1銀2銅。
第41屆中國國際體育用品博覽會於成都西部博覽城展開，博覽會中同時舉辦由國際健美總會（IFBB）於1948年創辦的著名經典賽事「Mr.Universe環球先生」國際錦標賽。
「Mr.Universe環球先生」國際錦標賽是國際健美界重要賽事，美國知名影星、當過加州州長的阿諾史瓦辛格（Arnold Alois Schwarzenegger）早期也是從這項賽事出道，分別在1967、1968年拿過業餘和職業組冠軍。
這次台灣代表隊，陳學林在健美項目斬獲1金1銅，初次入選國家隊的小將許峰碩在古典形體項目獲得1銀，資深健美國手吳金龍拿下1面銅牌。
中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲在接受中央社訪問時表示，這次的代表隊匯集老中青3代，在賽前熱身時，吳金龍主動將過往參賽經驗分享給年輕小將，激起全隊士氣。
陳緯哲表示，台灣的健美實力在國際間很有競爭地位，接下來7月國際健美總會在蒙古將舉辦亞錦賽，除了選手力拚佳績外，也會由理事長許安進積極爭取國際賽來台舉辦。（編輯：管中維）1130524
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。