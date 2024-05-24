那瑪夏全國布農奧運「瑪」力全開 陳其邁出席力挺

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄市長陳其邁今天身穿布農族傳統服飾，出席那瑪夏區主辦「113年度第21屆全國布農族射耳祭暨傳統技能競賽」開幕式，就連觀看傳統摔角競賽，大家都搶著合影，展現高人氣。

由於那瑪夏區將舉辦本屆全國布農奧運盛事，陳其邁力挺自家人，高市府挹注新台幣500萬經費支持活動，讓那瑪夏區公所活動籌備更順利，更加碼300萬經費修繕場地、提升設備。

陳其邁先以布農族語問候在場來自各鄉鎮嘉賓及運動好手，隨後向9位布農族鄉鎮首長致贈傳統禮刀，分享本屆全國布農族射耳祭喜悅及成果，希望凝聚、團結全國各地布農族人的力量及精神，而每把禮刀刻鄉鎮首長族語名字，台下族人給予「必勇」市長熱情歡呼聲

火炬手從陳其邁手中接過火把登上聖火台點燃聖火，象徵開幕式圓滿結束，希望族人將布農文化傳承下去，並在運動賽事中爭取最高榮譽。

陳其邁以布農族語致詞，歡迎全國布農族的朋友來到「神仙住的地方」那瑪夏，那瑪夏四季有不同的美，有豐富生態，有美味水蜜桃、龍鬚菜、李子等農產，希望大家能吃飽，展現最好狀態超越自己。

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那瑪夏區長孔賢傑表示，開幕式由市長向長濱、萬榮、延平、信義、那瑪夏、桃源、海端、延平、卓溪及仁愛等9位鄉鎮首長致贈禮刀；中央原民會主委曾智勇表揚林子偉、林岱安等7位那瑪夏區有功體育人士，鼓勵族人在體育領域可以發揮所長、更加卓越。

高雄市原民會主委阿布斯表示，全國布農運的競賽項目中除了有籃球、壘球、田徑、舉重、傳統鋸木、負重、摔角、拔河、射箭等項目，部分賽事與明年即將舉辦的全國原住民運動會相同，期待看到更多高雄原住民運動好手在賽場上有精彩表現，在114年全國原住民族運動會為高雄奪下更多金牌。（編輯：孫承武）1130524