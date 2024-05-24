T1總冠軍賽卡森斯關鍵連得5分 雲豹宰戰神搶首勝

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（中央社記者黎建忠桃園24日電）T1總冠軍賽今天在桃園巨蛋開打，主場作戰的雲豹迎戰來訪的戰神，靠著前NBA球星卡森斯終場前90秒連得5分穩定軍心，終場以106比101險勝戰神，如願在系列賽開紅盤。

T1職業籃球聯盟總冠軍賽今天登場，台啤永豐雲豹有著卡森斯（DeMarcus Cousins）加持，加上季後賽首輪橫掃高雄全家海神，賽前就被看好。

開賽首節雲豹靠著克羅馬（Lasan Kromah）單節13分、卡森斯7分帶動下，輕鬆以36比25領先台北戰神，不過第2節雲豹命中率下滑，加上籃板遠遠落後對手，半場結束反讓戰神以58比55超前。

易籃後雙方陷入拉鋸戰，前3節打完雙方戰成83比83平手；第4節兩隊進入焦土戰，終場前3分50秒靠著克羅馬2分命中，雲豹取得98比94領先，隨後2隊僵持2分鐘都沒得分，直到戰神曹薰襄終場前1分50秒投進三分球後，又將差距縮小到1分差。

接下來全看雲豹卡森斯個人秀，他在終場前90秒先完一次3分打，接著又強行上籃拿下2分，幫助球隊在終場前25秒取得4分領先，也提前奠定勝基。

卡森斯全場拿下30分、15籃板，克羅馬也挹注30分、7助攻，本土球員以蔣淯安的12分最佳；戰神以後衛林秉聖命中率雖僅26.7%，但靠著12罰11中拿下25分最佳，禁區主力恩多（Youssoupha Ndoye）受制於犯規麻煩，僅拿下8分、7籃板。

雲豹有卡森斯以及聯盟籃板王威廉斯（Devin Williams）坐鎮禁區，但團隊籃板數卻以38比53大幅落後戰神，還被對手抓下多達24個進攻籃板，在後續賽事將是隱憂。

卡森斯賽後受訪時表示，這場比賽是全隊的貢獻，很多隊友都各自有貢獻，像是林信寬、蔣淯安、克羅馬等人，「我很喜歡這樣的贏球方式，對手雖然不容易對付，但我們會繼續努力下去。」（編輯：陳政偉）1130524