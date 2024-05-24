托嬰中心虐嬰 南市勒令停辦3個月及函送檢方

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（中央社記者張榮祥台南24日電）安平區家禾托嬰中心遭指控虐嬰，台南市社會局今天調查屬實，處托嬰中心4名工作人員各裁罰新台幣6萬元、勒令停辦3個月、公告名稱，全案函送台南地檢署調查。

另外，台南市教育局啟動調查，23日蒐證發現，托嬰中心疑延遲通報，依法最重開罰15萬元；監視畫面遭業者格式化，企圖湮滅證據妨礙調查，依幼兒教育及照顧法重罰30萬元。調查報告預定2週內完成。

市府社會局新聞稿指出，經查閱監視畫面及訪談相關人員，確認托嬰中心4名托育人員涉嫌不當對待兒少，違法情節屬實，依兒童及少年福利與權益保障法第97條各裁處新台幣6萬元罰鍰。

托嬰中心內部督導不周，未妥適安排幼兒相關保護措施及未提供兒童安全環境，影響兒童權益重大，依兒權法第108條勒令停辦3個月及公告名稱。社會局將輔導托嬰中心配合文到1個月內完成轉托後起算停辦3個月，全案後續函送南檢調查。

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社會局表示，家禾托嬰中心遭勒令停辦3個月前，將主動提供家長轉托至鄰近準公共托嬰中心或居家保母，同時要求托嬰中心負責人妥善處理托育費用退費事宜，不容許兒少權益受損，市府絕對追究到底。

國民黨籍台南市議員林燕祝今天揭露家禾托嬰中心虐嬰，托嬰中心保母餵奶拍嗝半歲嬰兒竟非輕拍，而是重拍，且無視小寶寶攀扶搖椅摔倒頭部撞擊木地板，導致寶寶摔了第2次，還被搖椅壓覆。此外，家禾托嬰中心保母疑規避監視，將寶寶帶到樓梯底下打腳板，尿布也未適時更換，造成尿布疹皮膚潰爛，警方調閱監視影片，還被格式化消失。（編輯：孫承武）1130524