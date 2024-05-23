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演藝人員餐會遭鬧場 嗆聲要理事長曹雨婷下台

2024/5/23 18:21（5/23 19:31 更新）
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113年關懷演藝人員基金會端午餐會23日中午在台北舉行，對於遭前演藝工會理事長康凱指控金流不透明，現任理事長曹雨婷（圖）回擊表示，「拿出證據」。中央社記者張皓安攝 113年5月23日
113年關懷演藝人員基金會端午餐會23日中午在台北舉行，對於遭前演藝工會理事長康凱指控金流不透明，現任理事長曹雨婷（圖）回擊表示，「拿出證據」。中央社記者張皓安攝 113年5月23日
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（中央社記者洪素津台北23日電）前演藝工會理事長康凱和現任理事長曹雨婷今天出席「113年關懷演藝人員基金會端午餐會」，私怨未了的兩人現場隔空交火，還有工會成員鬧場，場面一度有些尷尬。

活動中康凱、曹雨婷相繼受訪，兩人因金錢糾紛對簿公堂，康凱指控對方金流不透明，曹雨婷則回擊：「拿出證據。」沒想到隨後又有工會成員鬧場，讓曹雨婷草草結束訪問。

2名工會成員現場嗆聲，其中1人甚至高喊要曹雨婷下台，「她（曹雨婷）當理事長沒有正當性，她不是演藝人員，她是康凱私相授受的位置，我們藝人都不服氣她，她憑什麼當理事長？」

餐會現場雖有些尷尬，但也有暖心一面，老牌製作人周遊（阿姑）提到每次資深藝人相聚，都讓她感觸很深，她特別提及資深主持人李景光就算身體不舒服插著氧氣管也要出席餐會，這也讓周遊落淚，「真的見一次就少一次了。」

而問起近況，周遊和老公李朝永表示9月將會跟一群好友搭郵輪到地中海旅行，要趁著有體力多出國走走留下美好回憶，預計每人旅費會超過30萬。

「113年關懷演藝人員基金會端午餐會」有上百名資深演藝人員齊聚一堂，提前歡度端午佳節。餐會現場也包括文化部政務次長王時思、中視董事長胡雪珠、台視總經理周法勛、華視總經理劉昌德等都到場共襄盛舉。（編輯：龍柏安）1130523

節目製作人周遊（右）與丈夫李朝永（左）23日在台北出席113年關懷演藝人員端午餐會，周遊穿著高跟鞋大秀舞步。中央社記者張皓安攝 113年5月23日
節目製作人周遊（右）與丈夫李朝永（左）23日在台北出席113年關懷演藝人員端午餐會，周遊穿著高跟鞋大秀舞步。中央社記者張皓安攝 113年5月23日
#周遊
#康凱
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