李長庚：憂地緣政治衝突升溫 台灣受關稅戰衝擊

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（中央社記者羅元駿台北24日電）國泰金總經理李長庚今天在法說會指出，地緣政治風險提升影響國際經貿，台灣身為小型經濟體，很難避免遭受大國關稅戰的池魚之殃，國泰金未來在營運上，將更謹慎、做好風險評估。

國泰金今天舉辦2024年第1季法說會，公布首季成績單，稅後淨利為新台幣376億元，每股盈餘（EPS）為2.6元。

李長庚在會中談及地緣政治風險表示，國泰金子公司營運都上軌道，銀行、投信、證券、產險創同期新高，國壽首季稅後淨利更是超過去年全年；國泰金在商業模式、數位轉型、永續發展等領域，皆為穩健向上提升。

李長庚指出，科技提升有助今年下半年經濟發展，但他擔心地緣政治的衝突比過去更激烈，尤其是地緣政治對經濟的影響；他以1929年的經濟大蕭條為例說，關鍵就是保護主義與關稅戰。

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李長庚說明，台灣雖然未參與電動車關稅大戰，但由於台灣是小型經濟體，也會遭受到大國貿易衝突的池魚之殃；他期待各國領導人以蒼生為念，不要以自己國家及政治地位為思考點。

李長庚提到，期待可透過一些聯合組織來解決紛爭，讓世界經貿秩序恢復到常軌運作，而隨著地緣政治衝突加劇，對集團的營運都是考驗，國泰金在未來的國際化布局，或是海外業務推動上，將更謹慎、作更多的風險評估。（編輯：林興盟）1130524