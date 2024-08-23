李長庚：國泰金不會為併而併 市場併購平常心看待

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（中央社記者羅元駿台北23日電）金金併購話題熱，國泰金總經理李長庚今天表示，每家金控有自身發展策略，針對市場個案不多做評論，國泰金平常心看待，不會為併購而併購；2026年壽險接軌後，獲利有望更穩定，未來會考慮季配或半年配股利的時機。

國泰金今天召開2024年第2季法人說明會，近期金金併成熱議話題，李長庚表示，不論是內生成長或是外生成長的併購，都採開放心態。

談及併購，李長庚表示，國泰金是一個負責任的併購方，會充份考量對方的股東、員工及相關關係人，因此對所有併購非常謹慎，找到互利共贏才會去併購。

李長庚表示，過去台中第七商銀的案子就是透過公開收購，當時第七商銀從信合社轉型，所以股東零散，才會透過公開收購取得所有股份。

他說，至於市場上任何的併購，國泰金都以平常心看態，重點是要不斷精進、壯大，適度整合都樂觀其成。

李長庚直言，台灣金融家數過多情況，從國家資源配置來看是浪費，半導體、科技相關的發展更需要資源，整併可以將資源投入國家更需要的發展領域。

法人詢問國泰證券是否會啟動併購，李長庚指出，國泰證是數位平台，自營部位相對小，只有權證相關的套利交易，功能上與其他大型券商不同；當時定位是數位平台，並成為承銷好公司的券商，希望建立口碑，只要透過國泰證承銷的就是好公司。

李長庚指出，目前沒有想去併購其他券商，透過金控集團資源協助，除非國泰證券遇到瓶頸，否則「讓它跑一跑吧，目前不會思考併購。」

李長庚分析，目前國泰金獲利來源，保險占比2/3、銀行占比為1/3，希望透過併購讓未來獲利能更平衡、找到長大的機會；國泰金在併購上不排斥，但不會為併而併，而是找到好的策略點才行動。

另外，李長庚提到，壽險業順利接軌新制後，獲利上會更穩定，在這之後才有可能去討論季配或是半年配。（編輯：潘羿菁）1130823