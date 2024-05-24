基隆新景點 逾90年港務局長官舍原貌修復

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台灣港務公司基隆港務分公司3年前，推動原貌修復有90年歷史的「高遠新村港務局局長官舍」，預計今年7月完成，8月公告招商，將成基隆新景點。

台灣港務公司今天在交通部例行記者會，說明「高遠新村港務局局長官舍」修復進度，預計7月底完成修復再利用工程，重現建物歷史樣貌，最快8月公告招商，將對外開放，基隆新增1處可探訪的景點。

基隆港務分公司介紹，1930年日據時代，日本基於築港需要，於昭和町興建1批官舍住宅，做為駐台最高主管官階的官舍「築港出張所仙洞町官舍」，建物後來為基隆港務局長官舍，至今已超過90年歷史，深具歷史意義及文化價值，2006年基隆市登錄為歷史建築，基隆港務分公司推動修復再利用工程及周邊環境規劃計畫。

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另外，基隆港務分公司為保留歷史文化與傳承，今年初完成修復基隆燈塔，已重新開放，基隆港西岸的球子山燈塔連線基隆燈塔的一日雙塔環山路線行程，成為遊客心中的熱門景點，步行路線經太白社區、白米甕砲台到基隆燈塔，再從和平里社區高遠新村到聖安宮，連接仙洞公園，往下到百年仙洞巖及海蝕佛手洞。

基隆港務分公司說，高遠新村距球子山燈塔僅10分鐘步行時間，非常適合作為旅遊途中休憩的中繼站，且居高臨下從高處可遠眺基隆港景色，包含基隆嶼、東西岸貨櫃場、和平島、東西岸市區及市中心，是飽覽基隆港市風光及發掘歷史發展脈絡最好的觀景點。（編輯：管中維）1130524