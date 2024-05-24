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海基會新人事 陸委會推薦羅文嘉接任副董事長

2024/5/24 15:58（5/24 16:09 更新）
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陸委會證實已推薦前民進黨秘書長羅文嘉（中）擔任海基會副董事長兼秘書長。（中央社檔案照片）
陸委會證實已推薦前民進黨秘書長羅文嘉（中）擔任海基會副董事長兼秘書長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳柏緯台北24日電）海基會人事又有新進展，陸委會證實已推薦前民進黨秘書長羅文嘉擔任海基會副董事長兼秘書長，未來與準董事長鄭文燦聯手，共同合作推動海基會業務，促成兩岸關係良性發展。

陸委會今天下午發布新聞稿，證實已推薦羅文嘉

羅文嘉小檔案

  • 生日：1966年1月1日
  • 出生地：桃園
  • 學歷：台灣大學政治系
  • 經歷：台北市新聞處長、立法委員、客委會主委、水牛出版社社長、民進黨秘書長（現職）
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擔任海基會副董事長兼秘書長。前行政院副院長鄭文燦

鄭文燦小檔案

  • 生日：1967年7月6日
  • 學歷：台灣大學社會系學士
  • 經歷：行政院副院長、桃園市長、中華港澳之友協會會長、海基會副秘書長、行政院發言人、新聞局局長
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已經內定出任董事長，海基會的人事逐步到位。

陸委會表示，羅文嘉長期參與中央及地方事務，社會服務經驗豐富；對社會重要議題保持關注，心思細密，為人謙和溫暖。相信憑藉羅文嘉擅於溝通協調的特質，與鄭文燦搭配共同組成最強的海基會團隊，共同合作推動海基會業務，促成兩岸關係良性發展。

陸委會指出，海基會是政府處理大陸工作體系重要的一環，負責兩岸協商、交流與服務業務，任務繁重，責任艱鉅。

陸委會說，將依循總統賴清德的兩岸政策及台灣主流民意，與海基會緊密合作，共同致力維護台海和平穩定現狀，並審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。（編輯：曹宇帆）1130524

#陸委會
#羅文嘉
#海基會
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