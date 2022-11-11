那年政黨輪替太突然 羅文嘉政治路一度畫句點

（中央社記者張若瑤台北11日電）水牛書店社長羅文嘉30年前從政之夢是「台灣有民主選舉制度」，在1996年總統直選實現，但2000年「政黨輪替」卻來得太突然，讓他一度將政治路畫句點。羅文嘉錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享生命中最長壯遊。

出生於「反共抗俄」的1960年代，羅文嘉骨血裡揉進了威權時代的黨國教育，他深信書本中傳統知識份子的角色，在學風自由開放的師大附中，毫不猶豫選擇「三民主義研究社」為學生時代第一個主動申請的社團，「救國報國的豪情種子，很小就被教科書埋入我生命裡，在高中萌芽」。

大學聯考完填志願卡，「政治系」是唯一選項，羅文嘉沒考慮未來從事其他行業。1985年踏進台灣大學初始，他還為「萬年國會」辯護，認定1979年參與美麗島事件的人是「一群暴徒」。然而，接觸不同意識形態的思想、人群與環境後，羅文嘉過去19年如夢似幻的信仰基礎1年內崩塌，「我覺得自己被誆了！」

這段啟蒙的經歷促使羅文嘉投入學生運動，幾乎無役不與，直到名字登上報紙版面，個性傳統的父親態度強硬禁止他「不務正業」，羅文嘉皆以「不頂嘴也不改變」面對責難，大四快畢業前，他因替校園內的蔣中正銅像戴「世界偉人高帽」差點被退學，父親終於忍不住對羅文嘉說：「台大是個危險的地方，我希望你趕快離開是非之地」。

順利畢業後去當兵，滿腔熱血在胸膛中被壓制了2年，羅文嘉沒聽從父親的建議出國深造，1992年進立法院當立委助理，又往政治鑽更深了一些，「我當時心中只有一個夢，台灣必須有民主的選舉體制。」那年，台北市長還是官派，市民沒有決定誰當家的投票權，「現在大家習以為常，甚至有點厭惡的選舉，是花了台灣兩代人努力和犧牲換來的」。

羅文嘉人生的第一個追求，在他從政的2到4年間實現，「30年前的夢很簡單，要求最基本且公平的選舉制度，選不選得上不知道，但是有機會有制度，我們就去參與」。他加入民進黨，立定下階段目標，想用人民爭取到的選舉制度，促使政治汰舊換新，「我的第二個夢是政黨輪替」。

誰知道，計畫趕不上變化，總統直選才過4年，羅文嘉的第二心願竟又迅速達陣，「2000年來得太突然，也有點快」。

2000年3月18日夜幕低垂之際，競選總部前愈發熱鬧歡騰，支持者如潮水般湧入民生合江街口，黃黃粉粉的勝選紙花漫天紛飛，從大舞台上緩緩飄落人群中，應該隨著當選者接受掌聲的榮耀時刻，羅文嘉擺脫身後的喧嚷鼓譟，跟三五好友跑到酒吧小酌去了，「你預期50歲或60歲才出現的願景，卻在30歲看到了」。他陷入長考，思索接下來還能做什麼？

「這也是我沒選擇進總統府的原因。」羅文嘉認為，如果政治是建立體制，那架構搭好了，就必須靠內容來填充體制，於是，他的第二人生從文化部的前身文建會起步，「當時以為政治工作可以畫下美麗句點」。不到1年，把心血都花在組織整併上的羅文嘉，因提出的草案屢遭立法院擋下，才猛然驚覺自己太天真，「文化與政治是分不開的，沒有通過選舉，你的發言與影響力，都不是經由社會基礎建立」。

如果想為社會做事必須靠政治，那就去取得權力吧，「我政治旅途中的另一條支線，就這樣拉開了。」脈絡想通後，羅文嘉重返政壇，2001年投入立委選舉，「在這個階段我是戰士，帶部隊到處征戰江湖，每2年到4年就打仗，不管自己參選還是輔選」，而這一栽，10年又過去了。

「身為政治工作者，很多責任得扛起來，沒什麼好選擇的。」戰場總有不順利的時候，台灣民主政治在發展過程中，不斷地改變，環境也越來越複雜，羅文嘉幾度問自己，「我還要再過這樣的日子嗎？」

2012年他接手水牛書店，為人生上半場的壯遊真正做了總結，「頭2年蹲田裡拔草時，心裡始終懷疑，難道就這樣放棄20年來最擅長的事嗎？」很多人擠進政治圈，必須從零開始，然而在那一刻，羅文嘉決定讓一切歸零。

從1992年踏入政壇至今，一眨眼30年，「政治上的事情，我不再選擇扮演第一線角色」。相較於初出茅廬渴望打破不正義，羅文嘉發現，民主體制不是建起來擺著放就好，「這次我去歐洲體會最深，那段時間剛好是裴洛西訪台，在義大利遇上的所有人都問我，中國打台灣怎麼辦？」

憂心在壓力下習慣的威脅，有一天失控成真，羅文嘉對與自己相同世代的五年級生喊話：「不管你在哪個崗位，都不能錯失我們應盡的責任。」年輕時拚命建民主體制，中年後羅文嘉想用生命守住家園，「台灣之所以存在，是因為文明發展，我們要保護台灣的文明。」

這些內容將在11日「空中小客廳播出」（https://reurl.cc/Z1AGyp），或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/otRDUZgfJUo）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：吳協昌）1111111