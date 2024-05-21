鄭文燦：將總統就職演說看作挑釁 好像在自我否定

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（中央社記者吳書緯台北21日電）總統賴清德就職演說以「不卑不亢，維持現狀」談及兩岸未來。內定海基會董事長鄭文燦今天表示，賴總統是以一個堅持自由民主的憲政體制做前提，每一個政黨都應該接受，「把這樣的表述看作是挑釁，這好像在自我否定」。

國策研究院今天在張榮發基金會舉行「新政府的國安政策：願景與挑戰」座談會，鄭文燦應邀致詞。

鄭文燦指出，賴總統昨天的就職演說，各界都在解讀關鍵字，包括依照中華民國憲政體制維持現狀，也希望以中華民國憲法來定位兩岸關係，同時談到，中國不能迴避與台灣的民選政府來對話，也提出要交流取代圍堵，對話取代對立。

鄭文燦指出，前總統蔡英文在2021年所提到的「四個堅持」，在昨天賴總統的就職演說也有提出，如何處理兩岸分治分立的事實，台灣內部有不同對策，但無法用政黨論述取代政府角色，北京還是要正視中華民國存在，也要正視台灣民選政府。

鄭文燦提到，維持現狀有不同定義，如何讓對岸理解，台灣沒有主動改變現狀，但也不能讓現狀改變，中國的灰色地帶行動，某個程度就是改變現狀，所以政府的核心課題就是防止現狀被改變。

鄭文燦指出，如何促進和平的力量，這也是另外一面的課題，兩岸的交流對話無可避免，兩岸的和平勢必不能迴避經貿、文化、教育、觀光交流等各種課題，兩岸人民關係條例歷經多次修改，也將兩岸協議入法，各種協議必須獲得全民共識跟國會監督，未來兩岸制度性的協商、恢復對話是必然要走的路，這是不可能迴避的，但要不預設前提條件。

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鄭文燦會後接受媒體訪問指出，國際媒體認為賴總統就職演說是維護現狀，且堅守民主，同時談到民主的結盟，這符合國際社會的主流共識，也符合台灣的國家安全利益、大多數人民的期待，以一個堅持自由民主的憲政體制為前提，這是每一個政黨都應該接受的，「把這樣的表述看作是挑釁，這好像在自我否定」，立場站穩、追求和平，用各種手段來促進交流對話，仍然是非常重要的課題。

對於恢復中國觀光客、學位生來台，鄭文燦說，「健康有序的交流是我們要的」，台灣也準備好了，政府也在1月宣布陸生納保，保護陸生的健康權利，也希望擴大學位生到大學部，希望北京當局讓陸生來台課題早日實現，相信台灣的大學也準備好了。（編輯：楊蘭軒）1130521