籃協、職籃工會再度協商 球員出賽費仍待討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北24日電）中華民國籃球協會與職籃工會今天再度於教育部體育署召開「國家隊選手參賽權益會談」，不過雙方對出賽費數字仍未有共識，必須等到下次開會持續討論。

針對未來台灣男籃組訓，籃協與台北市職業籃球員職業工會持續協議「國家隊選手參賽權益會談」，並從職籃工會提出的12項訴求逐條討論，包含集訓期間的場地、交通、住宿及後勤配置，還有提供選手參賽協議的時間、出賽費等議題。

職籃工會提出正式國際賽事（FIBA世界籃球總會、國際奧會等主辦的正式比賽），球員必須得到每場新台幣1萬元的出賽費，商業性質非正式國際賽事則為每場2萬元，若無販售門票且無電視轉播為每場1萬元，籃協表達困難之處。

出席會議的籃協副秘書長張承中接受媒體聯訪時指出，希望國際賽的出賽費能夠降低，因為依照以前的慣例，不少收入像是廣告轉播權利金都是國際籃總收取或抽成，因此評估出場費數字可能沒辦法完全符合職籃工會的需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「今天主要聽聽工會對這件事情的想法，我們需要內部討論一下，凝聚協會共識，並在2週後提出更具體的提案。」張承中透露，目標仍是在瓊斯盃前談妥參賽協議，達成里程碑，並期望歸化球員吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、布依德（Julian Boyd）能在7月披上國家隊戰袍。

職籃工會理事長曾文鼎則提到，除了出賽費還沒有明確數字，但其餘討論項目都有得到籃協的正面回應，目前朝著樂觀方向前進，「雙方坐下來好好談已經是很大進步，我們今天知道很多協會難處，內容大家一起努力，重點是組成最強國家隊」。（編輯：管中維）1130524