強檔推薦1 / 院線串流新片熱映 「以愛之茗」台灣及非洲取景

院線串流新片熱映 「以愛之茗」台灣及非洲取景

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每週上檔新片琳琅滿目，還在苦惱不知如何選擇嗎？中央社每週五推薦選片，期待讓影迷帶來美好的影廳體驗與爆米花時光。

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（中央社記者王心妤台北24日電）新片熱騰騰上檔，院線有恐怖片「鬼舞村：詛咒起源」、台灣與多國合製的「以愛之茗」在台灣及非洲取景；串流平台Netflix有電影「異星戰境」等作品上架。

院線方面，即日起上映的「以愛之茗」（Black Tea）由台灣、法國、茅利塔尼亞、盧森堡、象牙海岸合製，在台灣和非洲取景，並在歐洲後期製作，故事講述1名來自象牙海岸的女孩到亞洲和茶藝館老闆邂逅，展開跨越文化的愛情。

印尼恐怖片「鬼舞村：詛咒起源」（KKN: Badarawuhi Di Desa Penari）是「鬼舞村」的續集，故事圍繞爪哇島民間傳說裡的妖怪「巴達拉烏希」。

另外，還有國片「她說」、日本電影「假面騎士555 20th復活的天堂」、愛情喜劇「愛情本性論」（The Nature of Love）等片。

串流平台Netflix有電影「異星戰境」（Atlas）、日本動畫「我的鬼女孩」、「侏羅紀世界：混沌理論」（Jurassic World: Chaos Theory）等作品。（編輯：管中維）1130524