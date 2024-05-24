「台灣行動電影院」日本首登場 巡迴校園培養台片迷

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（中央社記者戴雅真東京24日專電）文化部駐日台灣文化中心首次辦理「台灣行動電影院」系列活動5月啟動，首次踏出文化中心展演廳，與日本名校慶應義塾大學、東京外國語大學合辦校園巡迴放映會，讓日本年輕學子親身體驗台灣電影的魅力，盼培養更多台灣影迷。

駐日台灣文化中心表示，自2016年開館以來，每年都會在中心實體空間辦理台灣電影上映會，近年選映獲重要電影獎項提名肯定，或符合日本市場的最新國片，也因而促成售出「擬音」、「念念」、「聽見歌再唱」、「該死的阿修羅」、「下半場」、「流麻溝十五號」等多部台灣電影日本版權，在日本公開商業上映。

「台灣行動電影院」這項活動長期舉辦，成功培養許多喜好台灣電影的影迷，每場活動報名都迅速額滿，成為日本認識台灣電影的櫥窗。

駐日台灣文化中心表示，今年將傳統電影上映會活動，升級為台灣行動電影院系列活動，首次至校園辦理台灣電影上映會，拓展至年輕群體，並且邀請熟悉日本電影行銷與代理商通路的業界專家，以及精通台灣電影的導演協助規劃。

精選出的放映片單包括「（真）新的一天」、「春行」、「給逃亡者的恰恰」、「九槍」、「少男少女」、「一杯熱奶茶的等待」、「我的天堂城市」等7部近年入選金馬獎或國際影展肯定，具在日本公開上映潛力的台灣近期強檔國片及經典修復片來日上映，並邀請台灣導演與日本導演或作家辦理映後座談交流，以及邀請日本片商與媒體參與活動，以多元管道把台灣電影傳播到日本。

駐日台灣文化中心表示，「行動電影院」系列活動於5月正式開跑，15日在慶應義塾大學舉辦電影「（真）新的一天」日本首映會，邀請導演陳宏一與日本作家小川紗良舉辦映後座談會，吸引滿場近200位學生和民眾參加，觀眾反應熱烈。

陳宏一於映後座談表示，台灣創作表現自由，政府積極支持電影創作，台灣擁有豐富的電影創作土壤。小川紗良表示，看完台灣電影後，認識到台灣不同的一面，更想再次前往台灣旅行。

「行動電影院」第2場活動「春行」東京首映會於24日在駐日台灣文化中心舉辦，邀請台灣導演王品文及彭紫惠，以線上方式與日本導演工藤將亮座談。（編輯：高照芬）1130524