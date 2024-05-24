消息人士：蒲亭願就目前戰線談判停火 中止俄烏戰爭

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（中央社莫斯科/倫敦24日綜合外電報導）4名俄羅斯消息人士告訴路透社，俄羅斯總統蒲亭準備以承認目前的戰線為條件，透過談判達成停火來中止烏克蘭戰爭；如果基輔和西方不回應，他準備繼續戰鬥。

其中3名熟悉蒲亭（Vladimir Putin）幕僚討論情況的消息人士說，蒲亭已向一小群顧問表達失望，因為西方企圖阻礙談判，以及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）拒絕談判的決定。

4人中的另一人說：「蒲亭要打多久就可以打多久，但蒲亭也準備停火，結束戰爭。」這位俄羅斯資深消息人士曾與蒲亭共事，並瞭解克里姆林宮高層談話的內容。

鑑於此事的敏感性，他和本文中引述的其他消息人士一樣要求匿名。

為此，路透社總共採訪了5名與蒲亭共事或曾與蒲亭共事過的政界和商界高層人士。第5名消息人士並未評論以目前的戰線為條件結束戰爭。

蒲亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在回應置評請求時說，克里姆林宮高層已多次明確表示，俄羅斯願意透過對話來實現其目標，並表示俄羅斯不希望出現「無盡的戰爭」。

烏克蘭外交部和國防部沒有回應置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130524