疑詐團誆稱徵龍舟賽工作人員 新北議會：絕無此事

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（中央社記者黃旭昇、楊侃儒新北24日電）端午節將屆，各地舉辦龍舟賽；新北市議會今晚澄清，第14屆議長盃龍舟錦標賽並未徵求工作人員，請民眾勿受騙上當。有民眾反映疑遭詐團騙取個資，市議會將報警備案。

新北市議會與新北市體育總會將於6月9日、6月10日在微風運河舉辦「議長盃第14屆龍舟錦標賽」，共98隊報名，其中，來自27個國家組隊，爭取總獎金新台幣245萬元榮譽。

市議會晚間表示，民眾今天向新北市體育總會反映，看到活動的臉書（Facebook）徵賽事工作人員，透過LINE繳交個人基本資料，卻久等沒有消息回覆，懷疑遇上詐騙集團。

新北市議會晚間以文字回應中央社記者，議長盃龍舟錦標賽舉辦14年，從未遇過此事。強調絕對沒有徵工作人員，請外界切勿受騙上當。

市議會說，依據市議會瞭解，近日舉辦龍舟賽的彰化鹿港、宜蘭縣等，也有主辦單位也接獲類似詐騙手法，目的應該是騙取民眾個資、銀行帳戶等，從事不法，民眾務必謹慎。

市議會說，今晚也將在臉書與官網澄清，避免更多人受害，也將前往警局備案。（編輯：張銘坤）1130524