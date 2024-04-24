埃及式溝通風格：手勢扮演語言特殊靈魂香料味道

有人曾說，少了手勢的阿拉伯語就不是真正的阿拉伯語。甚至有人說，埃及人說話時，即使沒聽到對話，只要看手勢就不難知一二了。

各種外放奪目的手勢，從捻轉手指、彎曲手肘，到晃動手臂，再搭配活靈活現的臉部表情，都是埃及人日常互動中不可欠缺的一環，在在表現出埃及人豐富的情感和堅定的信仰。

16年前記者初至埃及，有天走在路上，正要穿入兩輛並排轎車中間，只能容一人前進的狹窄空間時，對面一名埃及年輕女子邊早一步跨進，邊伸出手將手掌心朝上，5個手指併攏後上下晃動。

從沒看過這種手勢的我當場愣了一下，心想她是在嗆聲嗎？但怎麼表情又這麼淡定？後來經埃及友人指點，才知道原來這是埃及人最常使用的手勢，主要是請求對方：等一下、不要急、忍耐。不過這個手勢比較不宜用在長輩身上。

然而，這個再尋常不過的埃及「國民手勢」，卻也可以透過「慢動作」模式，來傳達另一種帶有威嚇的意境：「不要急，等一下你就知道了！」最常見的場合便是當埃及小孩在外面闖了禍時，一旦媽媽瞪大雙眼直視小孩做出這一個殺手級手勢，小孩就知道該閉嘴了。

埃及人言語表達必定搭配手勢，埃及人「撫下巴」狀是警告你：「等著瞧吧！」「我會讓你看到後果的。」中央社記者施婉清開羅攝 113年4月24日

這種殺手級手勢也可以替換成「撫下巴」狀（將虎口放在下巴，以張開的拇指和食指在下巴兩邊往下拉），或是慢動作「三指拍臉」，意思是警告你：「等著瞧吧！」「我會讓你看到後果的。」

埃及人耀武揚威的手勢還不只這三種。在埃及軍事單位任職的加奈姆（W. Ghanum）告訴中央社，當他們看到上級長官一將拇指和食指圈起放在耳旁不停晃動時，便是最讓他們喪膽的一刻。

這個原本在西方普遍指「OK」的正面手勢，到了埃及人面前，卻變成「小心點，接下來讓你吃不完兜著走」、「搞死他」的極度威脅或命令，甚至在盛怒時，還會邊喊著「哇啦喝咿」（Wa-lla-hy）：我對真主發誓！

埃及人言語表達必定搭配手勢，這個在西方通指「OK」的正面手勢，在埃及人面前晃動時卻成了「小心點，讓你吃不完兜著走」、「我會搞死你」的極度威脅。中央社記者施婉清開羅攝 113年4月24日

有趣的是，這種終極殺手級手勢還隱藏另一層鮮為人知的意義。開羅刑警札爾朗（B. Zahram）告訴中央社，開羅幾條特定馬路常有阻街女出沒攬客。當某男子在街上與某女子遠遠打照面，輕輕做出「OK」手勢，而女子有回應時，那就是雙方要進行性交易的暗號了。

另一個常在近親好友對話中見到的手勢是，將雙手掌張開分別在臉兩側連續拍，然後用誇張的表情不斷大喊：「呀啦喂」（Ya-lah-wy），意思是「我的天老爺啊」，表示吃驚程度大到無法想像。

看到有人做出讓人無法理解的事情時，埃及人的反應會是，將無名指和小指微彎的手掌放在頭部附近旋轉手腕，並重複說：「嗎嘎嚕嗯」（Mag-noon），來質疑是瘋了嗎？

埃及人言語表達必定搭配手勢，埃及人將無名指和小指微彎的手掌放在頭部附近旋轉手腕，並重複說：「嗎嘎嚕嗯」，來質疑「這是瘋了嗎？」的意思。中央社記者施婉清開羅攝 113年4月24日

而只要將這種質疑瘋狂行為的手勢往前一伸，後三指朝上左右搖晃，馬上搖身變成「什麼？」「怎麼了？」「發生什麼事了？」等多重意義，依照不同情境搭配不同語氣，來向對方表達關心或是不解。

當話談到一半，埃及人突然將兩手伸出做正反交替鼓掌4次狀，那就得有「完了，沒戲唱了」或是「對方不耐煩，想結束了」的心理準備。比方，一對夫妻正為結婚週年該去哪裡慶祝爭執不休時，先生做出了這一個手勢，那可能意思就是「算了，太累了，待在家吧！」

埃及人也不總是這麼大咧咧地給人下馬威，有時也會展現細膩的一面。由於埃及人一般會避免直接拒絕對方，所以當有人提供一些自己並不想要的東西時，埃及人會看著對方邊微笑，邊將手掌放在胸前拍兩下，表現出讚賞又尊重對方的態度；但實際意思就是「謝謝不用」。

埃及人的溫暖還會反映在受人請託時。比方，有位埃及媽媽請鄰居幫忙照顧一下小孩，鄰居隨即將食指往一眼下方點一下，再移到另一眼下方點一下，便是在傳達阿拉伯民族的樂善精神—「我發自內心樂意幫忙，把我的眼睛交給你都沒問題」。

最有趣的是在描述大小時，如將一手手刀崁入另一手手肘內側彎曲處，就代表東西的尺寸大，包括對愛人表達情長時，也是深情款款地做出這一道手勢。

埃及人有著強烈鮮明的溝通風格，可以毫不誇張地說，埃及人在言談中的舉手投足，無一不充滿誇張的戲劇效果，動感十足，張力滿滿。而且埃及人說話喜歡運用帶有黑色幽默的雙關語，因此加上這些充滿埃及趣味的手勢文化後，很容易一下就引起周圍聽者的共鳴。

一名居住在埃及三年的亞洲籍肚皮舞者，便將這種埃及式溝通風格學得微維妙維肖，連貨真價實的埃及人看到後都捧腹大笑說：「妹呀妹呀」（Meya-Meya）:100分！（編輯：韋樞）1130424