世衛統計COVID-19使全球平均壽命減少近2年 回到12年前水準

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（中央社記者田習如布魯塞爾24日專電）世界衛生組織今天發布年度統計指出，全球平均預期壽命因2019至2021年COVID-19大流行而減少1.8年，回到2012年平均71.4歲的水準。報告另指全球仍有肥胖和過瘦的營養失調兩極問題。

世界衛生組織（WHO）2024年度「世界衛生統計」（World Health Statistics）顯示，全球過去10年平均預期壽命逐年提升的趨勢因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而阻斷。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，「僅僅2年，COVID-19就抹殺了之前10年人類提升平均壽命的成果」，並強調新的「大流行協議」（Pandemic Agreement）因而顯得非常重要，它不只為了強化全球健康安全，也要確保對健康的長期投資，以及促進國家之間和國家之內的公平。

根據世衛新聞稿，除了平均餘命被拉低到71.4歲，全球平均健康餘命（HALE）在2021年也較過去減少1.5年，只有61.9歲，同樣回到2012年的水準。

在地區差異上，美洲和東南亞受到最大衝擊，2019至2021年間平均餘命減少3年，平均健康餘命少了2.5年。西太平洋地區在疫情前兩年受到的健康影響最低，平均餘命僅降低0.1年，平均健康餘命則少了0.2年。

除了疫情，非傳染性疾病仍是人類最大殺手，占2020、2021年間非因COVID-19致死人數的78%。尤其是缺血性心臟病和中風、癌症、慢性阻塞性肺病、阿茲海默症和其他失智症、糖尿病等，在疫情前就是最大死因。

世衛報告也提醒全球營養失衡的情況加劇。2022年全球5歲以上人口有超過10億人處於肥胖症（obesity），超過5億人則是過瘦。全球5歲以下兒童約有1億4800萬人發育遲緩，4500萬人體重嚴重不足，3700萬人體重過重。（編輯：郭中翰）1130524