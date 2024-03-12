研究指COVID-19致全球平均餘命縮短1.6年 影響遠勝半世紀內任何天災

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）根據今天發表的一項大型研究結果，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致全球人口的平均預期壽命在疫情頭兩年間縮短1.6年，比先前估計縮短得更多。

法新社報導，替美國健康計量評估研究中心（IHME）爬梳資料的數百名研究員認為，這標誌著全球預期壽命數十年來持續拉長後的一次劇烈反轉。

這項研究結果刊登在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）。美國健康計量評估研究中心研究員兼研究報告主要作者舒馬赫（Austin Schumacher）說：「對全球成年人來說，COVID-19疫情造成的影響比半世紀以來的任何事件都更深遠，包括衝突和自然災害。」

舒馬赫在聲明中說，從2020年到2021年，在研究分析的204個國家和地區中，有84%的預期壽命縮短，顯示新型冠狀病毒的「破壞性潛在影響」。

研究員估計，在這段期間，15歲以上男性死亡率增長了22%，女性增長17%。

墨西哥市、秘魯和玻利維亞是預期壽命縮短最多的一些地方。

但美國健康計量評估研究中心這項具有里程碑意義的「全球疾病負擔」（Global Burden of Disease）研究的最新估計也帶來一些好消息。

逝於2021年的5歲以下兒童比2019年少了50萬人，延續了兒童死亡率的長期下滑趨勢。

美國健康計量評估研究中心研究員梅梅季（Hmwe Hmwe Kyu）樂見這項「驚人進展」，她說，全球現在應把重點放在「下一場疫情，解決各國在健康方面的巨大差距」。

即使平均預期壽命在疫情期間縮短，人類仍活得比以前更久。研究員指出，從1950年到2021年，出生時的平均預期壽命從49歲延長到72歲，增加了23年。

研究員估計，2020年到2021年，COVID-19疫情造成1590萬人超額死亡，其中有些直接死於染疫，有些間接死於疫情相關問題。這比世界衛生組織（WHO）先前估算的超額死亡人數多了100萬人。

巴貝多、紐西蘭、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）是疫情期間 超額死亡率 超額死亡率小百科 超額死亡率（excess mortality）是流行病學和公衛圈使用的術語，指一段疫情或危機期間各種因素導致的死亡人數超過一般在正常條件下所預期的人數。 與單獨的COVID-19確診死亡數相比，超額死亡率能更全面衡量疫情對死亡的總體影響，因為它不僅包括醫院或機構通報的確診死亡數，還採計未經正確診斷、通報卻與染疫死亡相關的數字，以及可歸因於整體危機狀況的其他原因所造成的死亡人數（如：醫療系統崩潰增加非染疫死亡）。 資料來源：牛津大學資料庫「數據看世界」 看更多 關閉 最低的一些國家，部分反映出與外界隔離的島嶼通常可避免COVID-19全面衝擊。

研究還顯示，許多高齡化、富裕國家的人口開始減少，較窮國家的人口則持續成長。

舒馬赫警告，此一趨勢「將帶來前所未見的社會、經濟、政治挑戰，例如年輕人口減少的地區出現勞動力短缺，人口持續驟增的地方出現資源匱乏等」。

他還說：「世界各國將必須在自願移民方面合作。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130312