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未依規申報資訊 漢達申請上櫃案退回審議會重審

2024/5/24 20:12
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（中央社記者何秀玲台北24日電）櫃買中心今天宣布，董事會撤銷同意漢達生技醫藥申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣契約，全案並退回上櫃審議委員會重行審議，也對漢達公司違反資訊申報及重大訊息公告規定，處以違約金新台幣50萬元。

櫃買中心表示，漢達因藥品Vysentri（HND-033）試驗進度等，重要業務資訊於上櫃審查期間未完整說明，尚待進一步釐清，經第10屆第36次董事、監察人聯席會議決議，撤銷其第10屆第34次董事會同意的漢達公司申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣契約，全案並退回上櫃審議委員會重行審議。

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櫃買中心也指出，漢達公司受邀參加多場法人說明會，並在會中說明藥品HND-033就美國食品藥物管理局完全回應信函的補件進度資訊，但公司未依規定於期限內辦理資訊申報及發布重大訊息，違反證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則規定，櫃買中心依規定對該公司處以違約金50萬元。

另外，櫃買中心今天召開董事監察人聯席會議，會中通過樂意傳播、竹陞科技、萬達寵物股票上櫃申請案。（編輯：張均懋）1130524

#櫃買中心
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