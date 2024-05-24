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國3聯結車變換車道肇事 千萬邁巴赫翻了

2024/5/24 20:40（5/24 21:21 更新）
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國道3號南下苗栗西湖路段24日發生休旅車翻覆事故，警方調查為聯結車變換車道不當引發連續擦撞才釀禍；遭撞休旅車是號稱頂級豪華「休旅王」賓士Maybach（邁巴赫），新車身價新台幣逾千萬元，後續維修賠償恐相當可觀。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月24日
國道3號南下苗栗西湖路段24日發生休旅車翻覆事故，警方調查為聯結車變換車道不當引發連續擦撞才釀禍；遭撞休旅車是號稱頂級豪華「休旅王」賓士Maybach（邁巴赫），新車身價新台幣逾千萬元，後續維修賠償恐相當可觀。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月24日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）國道3號南下苗栗西湖路段下午發生休旅車翻車事故，警方調查為聯結車變換車道不當，引發連續擦撞釀禍；用路人發現，翻覆的休旅車是新車要價逾千萬元的豪奢賓士休旅。

國道警察局第2大隊表示，下午3時26分接獲通報，國道3號南向136.7公里苗栗縣西湖路段發生交通事故，現場1輛租賃休旅車側翻於中線車道，駕駛陳姓男子輕微擦傷，未送醫。

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警方指出，事故肇因於一輛由許姓男子駕駛的聯結車行駛於外側車道，因變換車道不當，先擦撞由李姓男子駕駛的另一輛半聯結車，導致李男車輛失控擦撞內側車道的租賃休旅車，休旅車因而撞擊內側護欄後側翻於中線車道。

警方調查，3車駕駛酒測值皆為零，後續依規定處理。不過，有眼尖用路人發現，遭撞的休旅車是號稱頂級豪華「休旅王」賓士Maybach（邁巴赫），新車身價新台幣近逾千萬元，後續維修賠償恐是一筆不小的費用。（編輯：吳協昌）1130524

#國道3號
#聯結車
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