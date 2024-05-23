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温昇豪稱多方覬覦土地 盼回顧「我們的400年」

2024/5/23 17:57（5/23 19:28 更新）
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温昇豪去年出席亞洲日舞影展。（中央社檔案照片）
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（中央社台北23日電）近日有台灣藝人轉發中國「反台獨」貼文，温昇豪則在臉書回顧曾演出的電影「一八九五乙未」，並點出「這塊土地仍是多方覬覦」、「也許可以回望過去，關於我們的四百年。」讓許多網友直呼感動。

總統賴清德在就職演說強調兩岸互不隸屬，中國央視官方微博昨天發文表示，「中國終將實現完全統一。」台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑等人都轉發貼文，引起不少台灣網友反彈。

温昇豪則在臉書發文表示，近日看了許多老電影，尋找年輕時的悸動，無意間點進2008年演出的「一八九五乙未」，想起演出時熱血沸騰，甚至有衝動想把鮮血抹在這片土地上，「時至今日，所謂的進行式仍在繼續，這塊土地仍是多方覬覦，虎視眈眈。而土地上的人們仍如129年前一樣，選擇不一。」

温昇豪表示，每個人都是用自認對的角度面對這塊土地並反覆自我懲罰，「如果找不到未來，也許可以回望過去，關於我們的四百年，關於我們母親的身世，關於我們自己。」

這篇貼文貼出不到1天就有1.6萬人按讚，有網友留言：「儘管全文沒有提到『台灣』，『四百年』一詞卻最讓我驚豔！」、「謝謝你，『我們的四百年』，感動」。（編輯：龍柏安）1130523

影片來源：客家委員會 Hakka Affairs Council
#賴清德
#温昇豪
#歐陽娜娜
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