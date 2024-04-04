票房排行速報1 / 周處除三害中國票房破28.8億 占榜台灣串流冠軍5週

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（中央社記者王心妤台北4日電）上週票房出爐，電影「周處除三害」在中國票房持續攀升，已累積新台幣28.8億元，同時連續5週占據Netflix台灣電影類冠軍；台日合製「青春18×2通往有你的旅程」居院線第3名。

串流平台Netflix上，冠軍電影「周處除三害」結合黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學，一度闖入全球非英語類電影前10名，「貓眼電影」也顯示中國票房已累積人民幣6.51億元（約新台幣28.8億元）。

而湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）在Netflix位居亞軍，季軍則是「黑亞當」（Black Adam）。

Netflix台灣影集類冠軍由「3體」（3 Body Problem）拿下，韓劇「淚之女王」、實境節目「體能之巔：百人大挑戰」第2季緊追其後。

院線部分，根據國家電影及視聽文化中心公布資料，上週票房冠軍為韓國恐怖片「破墓」新增1446萬元，史詩科幻電影續作「沙丘2」（Dune: Part Two）獲得1270萬元占據第2名，台日合製「青春18×2通往有你的旅程」則新增1181萬元，口碑持續發酵。（編輯：張雅淨）1130404