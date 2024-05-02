危害公安既存違建未裝住警器 北市府拆除947處

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市建管處今天表示，持續拆除危害公共安全違建，統計去年拆除件數，以既存違建未加裝住宅用火災警報器947處最多，將持續優先拆除危害公共安全的違建。

台北市建築管理工程處發布新聞資料指出，近年針對危害公共安全違建，設專案列管並優先執行拆除，去年度執行拆除公共安全違建成效佳，今年將優先執行拆除影響公共安全的違建。

建管處表示，為維護市民居住安全，今年持續針對屋頂加蓋第2層以上違建、屋頂既存違建隔出3間以上、營業性廚房及防火巷等涉有危害公共安全違建優先查處。

建管處統計去年度拆除危害公共安全違建件數，包含屋頂既存違建未加裝住宅用火災警報器947處、占用防火間隔巷違建190處、市民熱線1999緊急通報141處。

此外，還有屋頂既存違建隔出3個以上使用單元131處、既存違建作營業性廚房使用113處、屋頂加蓋第2層以上違建46處、消防局通報違建發生火災案35處。

建管處表示，針對1999緊急通報危害公共安全的違建案，皆依規定即時強制拆除，排除涉有立即性危險等情形。

建管處指出，其餘影響公共安全違建案的處理方式，會先限期違建所有人自行改善拆除，逾期未改或改善不符合規定，就訂期執行拆除，且經建管處僱工強拆，將收取代拆費。

建管處表示，針對涉有危害公共安全樣態違建一定優先查處，呼籲民眾儘速配合改善拆除，切勿心存僥倖，恣意搭蓋違建。（編輯：張銘坤）1130502