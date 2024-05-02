曾奪「星海爭霸2」亞運銀牌 台灣選手Nice決定退役

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（中央社記者陳容琛台北2日電）隨著2024「星海爭霸2」亞洲區春季賽落幕，曾勇奪亞運銀牌的台灣電競選手黃昱翔（Nice）也將退役，他笑說，這段超過10年的電競生涯是珍貴的回憶。

曾經是2018年雅加達亞運銀牌的黃昱翔，更一度成為「星海爭霸2」的台港澳冠軍，不過在今年亞洲區春季賽期間，黃昱翔宣布即將退役消息，隨著相繼敗給去年世界冠軍的中國選手「Oliveira」李培楠、「Coffee」吳奕棽，他在生涯最後1場官方賽事，以第3名作收。

回顧整個電競生涯，黃昱翔接受中央社採訪時透露，這1、2年看到自己的上限，而且明顯感受出差距，尤其準備的戰術、心態都有打出來，表現卻不如對手，因而漸漸萌生退役念頭，「我把擁有的東西都拿出來了，所以對於職業生涯沒有遺憾。」

與電競結緣在12歲，當時黃昱翔在電視上看到台灣電子競技聯盟（TeSL）賽事，因此產生興趣，從起初玩得「跑跑卡丁車」、「絕對武力」（Counter-Strike），後來才專注成為「星海爭霸」玩家，他笑說：「因為比較酷。」

然而，長時間在電腦桌前，黃昱翔自然免不了父母的責罵，但歷經進入電競戰隊閃電狼當練習生的日子，加上16歲那年拿到台港澳冠軍，黃昱翔更加堅定踏上電競選手之路，而家人也逐漸轉為支持，「他們知道我不是在玩，而是真的在做選手。」

把興趣變成職業，黃昱翔卻歷經一段陣痛期，尤其自認不算天份很高的選手，只能花更多時間「練功」，導致他的生活圈變小，黃昱翔回憶大約3年時間，每天一睜開眼睛就開始打「星海爭霸」，久而久之人際關係減少，形成惡性循環，他笑說其實隨時都想放棄。

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一度因為電競賽事獎金銳減，黃昱翔必須到咖啡店打工、貼補一點生活費，如今退役進入倒數計時，他認為算是特別人生經驗，「有時候還是會有點後悔，想說假如正常讀書會怎麼樣，因為我的成績還不錯，但這些都是珍貴的回憶，我已經比其他人更幸福一點。」

目前還不確定未來方向，但黃昱翔告訴未來想朝向電競之路邁進的選手，遊戲排位一定要前10名，否則當作興趣就好，「堅持這件事很重要，需要有過人的天份跟堅持。」（編輯：李亨山）1130502