河口湖架黑布擋富士山 苦主抱怨遊客脫序行為

（中央社記者戴雅真東京2日專電）最近超熱門拍照景點的日本河口湖車站外羅森（LAWSON）便利店，因為旅客的「迷惑行為」（脫序）不堪其擾，最近決定架起黑布遮擋景色，間接驅離遊客。羅森對面的牙科醫院在官網上發布事件始末，長文抱怨這段期間的遭遇。

這家「羅森河口湖站前店」因為能與屋頂後方的富士山同時入鏡爆紅，吸引許多遊客到此打卡，但也因為到訪遊客出現許多脫序行為引發民怨。有些觀光客任意穿越道路，差點被汽車撞上，險象環生，即使設置「禁止穿越馬路」的警語也難以遏止，當地公所日前決定一勞永逸，設置遮擋美景的黑色布幕。

「日刊體育」報導，這個景點2年前因為知名泰國演員在此打卡，而在粉絲之間廣為流傳，導致遊客大量湧入，給超商周邊以及馬路對面的牙科醫院帶來交通壅塞以及垃圾問題，嚴重影響商店營業和居民生活。

其實河口湖當地商店和居民不是遭遊客的「迷惑行為」困擾首例。日本近年來因為遊客打卡而出現諸多「迷惑行為」（日文迷惑意為使人困惑、為難等），像是堪稱日本最知名的平交道之一「灌籃高手平交道」，由於動漫迷長年不斷造訪拍照，已影響當地居民生活與交通。

鐮倉當地政府除了派遣保安人員驅趕人群，時常還有警車巡邏，用各國語言大聲通報，要求遊客離開馬路。

這家牙科醫院近日發文說，「起初對於羅森和富士山爆紅，我們持觀望態度，但是這個景點在社群網站上愈來愈有人氣，有超乎想像人數的外國觀光客來到。為了避免對患者造成不便，醫院決定把患者通行的道路用柵欄隔開，步道內屬於私有土地。」

「不過由於經常有人穿越馬路、侵入柵欄，我們於是設置了富士河口湖公所的三角錐（上面寫著觀光課的綠色三角錐）。當然，我們也張貼了警告標語，呼籲民眾不要擅自侵入柵欄，但後來車輛漸漸超出負荷，附近一帶都被停滿，不分日夜都有人違規停車（租賃車牌），還有計程車和大巴士違停。我們的患者因為沒辦法停車，無法來醫院治療。」

「他們亂丟垃圾、侵入私有地、抽菸、在停車場或民宅屋簷下飲食，種種擾民違法行為愈來愈多，甚至還有人違法爬上屋頂，許多次必須報警。我們要求他們移車時還會被罵，菸蒂未熄就丟棄的情況更常見。現在醫院外設置的綠色柵欄，是我們自己訂購的，目的是確保患者有道路可以通行，但還是時常有人闖入圍欄內，導致醫院每天都很難提供正常醫療服務。」

「這塊空間原本就沒有要用於觀光目的，因此在垃圾問題、斑馬線，以及保全等方面沒有來得及準備。此外，由於位置距離河口湖車站步行僅數分鐘，從早到晚都有絡繹不絕的外國遊客，本地居民即使用日語對他們發出忠告，對方也聽不懂。雖然這是車站前的主要道路，但因為常有行人違規穿越馬路，當地人都說想要避開這塊地方。」

醫院表示，拉開黑色布幕是公所的決定，「但背後是包括我院在內的當地居民的要求。對於我們醫院來說，現在擠滿觀光客的空間，原本是為了行動不便者和老年人準備的停車位，拉起黑色布幕之後，裡面的車子就沒辦法開出來，等於醫院失去了這塊可以活用的空間」。

「另外，從道路上也看不到醫院的入口和車道，對我們來說是一個破壞景觀、十分可惜的措施。不過，為了應付那些超乎想像的失禮、違法行為，我們認為這是不得不採取的對策。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

過去對於羅森和富士山這個景點，河口湖町政府也派人指揮交通。地方政府相關負責人表示，「每年花費760萬日圓預算派人疏導交通，也請附近的派出所出動員警巡邏，但過去3、4個月的人潮還是超乎我們的想像。」

為了避免憾事發生，地方政府決定在牙科醫院前面的人行道上，架起一塊高2.5公尺、長20公尺的黑布，這樣就無法同時拍攝到羅森和富士山，這也是首次有景點採取如此極端的手段。但負責人表示，「不能保證沒辦法在人行道拍照的遊客，會不會闖到車道上拍照，要擔心的事情沒完沒了。」（編輯：韋樞）1130502