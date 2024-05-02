房仲：都會購屋年齡遞延 台北50歲以上購屋逾3成

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（中央社記者潘智義台北2日電）永慶房產集團根據聯徵中心購置住宅貸款資訊，比較2023年和10年前的2013年都會區購屋年齡占比變化，雖然30至40歲仍是主力，但40至50歲、50歲以上年齡層購屋占比上升。

永慶房屋透過新聞稿指出，30至40歲的青壯年向來被視為購屋的主力年齡，受到高房價現象影響，購屋年齡出現遞延，但2023年與2013年已產生了變化，購屋年齡向後遞延；以台北市為例，購屋主力年齡更已移轉至40至50歲。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，對比2023年與10年前購屋環境，薪資所得成長趨於停滯，近幾年房價卻持續走高，讓消費者需要花費更多的時間累積足夠的頭期款，才能達到購屋的門檻，使購屋的年齡出現遞延的現象。

陳金萍說明，六都及新竹縣、市當中，房價最高的台北市，購屋年齡向後遞延現象尤為明顯。2013年台北市30至40歲購屋占比達32.9%，2023年便下降至26.7%，而40至50歲的占比躍升至33.7%，50歲以上亦達3成，雙雙超越30至40歲的占比。

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永慶調查，新北市30至40歲和40至50歲的占比也迅速拉近，2023年的占比差距已不到1%，2023年新北市50歲以上交易占比高達21.2%，僅次於台北市，顯見房價上漲只能拉長存款期間，以致購屋年齡遞延。

觀察2023年六都及新竹縣、市七大都會區，永慶指出，40歲以下購屋占比，新竹縣市以56%為七大都會中最高。新竹縣市綜合所得平均數普遍高於其他縣市，主要受益於新竹科學園區就業人口薪資所得較高，購屋頭期款累積所需時間相對較短，40歲以下的購屋族群購買力優於其他縣市購屋消費者。（編輯：張均懋）1130502