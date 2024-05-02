長榮航：下半年營運樂觀 電商與AI挹注貨運高漲

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（中央社記者江明晏台北2日電）長榮航空寫史上營收最旺首季，總經理孫嘉明表示，續看好第2季營收，下半年進入旺季「非常樂觀」，受惠電商和AI，貨運需求比疫前更好，由於成本墊高，今年票價降不下來。

長榮航空今天舉行記者會，宣布「長榮航空城市觀光馬拉松」正式開放報名。

長榮航空總經理孫嘉明會後接受媒體訪問，針對今年機票價格趨勢，他表示，除了供需因素決定價格，今年因為通膨和供應鏈斷鏈等問題，以及員工加薪、飛機餐等成本墊高，「就算沒有需求，價格也降不下來」。

他說，整體而言機票跟疫情前比還是較高，但和疫後初期相比，出現慢慢恢復到正常旅遊市場的狀態，淡季有些艙等價格往下，看起來跟疫前相比好像有低一點，但實際上基本票價是都沒有鬆動。

他也指出，今年長榮航空運力已經恢復到疫情前約97、98%左右的水準，去年有增加787-10飛機，整體座位數是增加，運能也增加。

而針對兩岸航線布局，孫嘉明表示，長榮航目前在北京、上海兩個機場，以及廣州、深圳、杭州、成都、廈門這些大城市都有航班，目前飛機數量足夠，可以做一些調整，但最終還是要看政府政策走向。

他表示，由於先前3到5月赴陸團恢復，兩岸載客率提升，長榮航空配合赴陸旅遊團開放，桃園-杭州航線於今年夏季班表由每週3班增加到7班，6月後暫時調整回每週3班，目前還在觀望政府對禁團令的政策，如果兩岸後續需要增加更多航班，應會以杭州航線為優先。

在營收占比方面，他表示，長榮航過去來自兩岸航線的營收占不到10%，因為主要都是短線航程，占比最高是美洲線，約4成左右，其次是日本和歐洲，兩者營收差不多。

展望今年營運，長榮航空今年首季合併營收新台幣519.2億元，年成長16.86%，創歷年第1季營收新高，孫嘉明表示，第2季營收預估還是會比去年好，力拚再創新高，去年5月15日之後，每週航班已恢復到現在的84班，而今年5月中旬之後，因為也有其他航線挹注，但成長幅度就不會那麼高，載客率還是會不錯。

針對下半年營運，孫嘉明說，5月中旬後就進入北美旺季，再加上進入暑假，「下半年非常樂觀」，也看好今年下半年載客率，某些航線比去年還好，今年營收會以再創新高為目標，但獲利方面則受到成本增加的因素，不敢做過多預測。

而貨運營收方面，他表示，排除疫情期間貨運極度熱絡的狀況，現在的貨運需求比疫情前還要更好，往年3月貨運營收，因為處於第一個季末，會好一些，今年看到的4月收入比3月更高，客戶還要求更多的位置，除了電商亞馬遜、拼多多、SHEIN等客戶之外，還有伺服器和AI相關的貨品，客戶都用更高的價位搶位，運送至美國。

此外，日圓近期大幅貶值，是否帶動航線熱絡，孫嘉明指出，「日本航線從去年到現在沒有淡過」，長榮航針對高雄-福岡航線增班，也針對東京、大阪等航線更換較大的機型。

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而今年的風險則來自供應鏈，他表示，波音、空巴都有出現延遲交機的狀況，因此業者轉往二手機市場，長榮在高雄飛香港航線延租一架飛機，但目前不會有其他續租計畫，飛機使用率最高是機型是777、778，321、330因為是短線和區間航線，使用率較少，貨機的使用率則最高。

而針對近期其他業者新增西雅圖航線，孫嘉明認為，長榮在此航線經營很久，西雅圖的好處是飛時短，飛行成本低一些；而目前歐洲航線恢復狀況正常，先前有因戰爭航路有受到影響。（編輯：黃國倫）1130502