氫燃料普及運用 美歐需先投入31兆元基建

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（中央社休士頓18日綜合外電報導）日本三菱重工一名高層今天表示，歐洲和美國將需花費超過1兆美元（約新台幣31.7兆）興建基礎設施，才能廣泛使用氫燃料。

路透社報導，三菱重工（MHI）執行副總裁卡卡拉斯（Emmanouil Kakaras）在標普全球（S&P Global）CERAWeek能源會議期間受訪表示，大舉轉向氫能將須可觀的新需求，這只能透過投資基礎建設來降低成本。歐洲各國和美國政府將不得不進行這項投資。

卡卡拉斯說：「如果算上彌補缺口的資金，很容易就會破1兆美元。」

他指出，歐洲各國已承諾投入的7500億美元，再加上美國「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）為氫能計畫提供的資金，可能足以實現從化石燃料轉型至潔淨能源。

卡卡拉斯認為到2035年，在歐洲供使用氫氣所需的新基礎設施會更普及，若與美國為補償溫室氣體排放使用的碳捕捉與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）技術結合，便能實現能源轉型。

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相比之下，沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）在同場會議表示，與其轉向其他能源來源或科技，專注於減少石油和天然氣的碳排會更好。

納瑟說：「目前轉型策略在大多數面向的失敗顯而易見。儘管氫氣具有顯著長期潛力，成本卻相當於每桶原油價格達200至400美元之譜（目前原油價格約每桶80-90美元），石油和天然氣仍舊便宜許多。」（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130319