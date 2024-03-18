全球航運業面臨徵收碳排費壓力 47國表態支持

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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）根據路透社所見的文件，歐洲聯盟（European Union）、加拿大、日本和易受氣候影響的太平洋島國等47個國家正呼籲各方支持針對國際航運產業的溫室氣體排放徵收費用。

據報導，邁入第2週的國際海事組織（IMO）會議正就上述文件內容進行討論。文件內的4項提案擬針對航運業的溫室氣體排放收費，共獲得47國支持。

去年在法國舉行的「新全球金融公約峰會」（Summit for a New Global Financing Pact）中，有20多國公開支持徵收碳稅，如今贊同這個想法的國家增加了1倍多。

支持者主張，這項政策每年可募集逾800億美元資金，除可重新投入低碳航運燃料研發，也能幫助較貧窮國家進行轉型。包括中國和巴西在內的反對方則表示，此舉將懲罰仰賴貿易的新興經濟體。

聯合國旗下的國際海事組織去年同意在2030年底前削減20%碳排，並在2050年左右達成淨零排放的目標。根據官方會議紀錄摘要，雖然各國上週同意繼續協商排放價格，但仍「在幾個問題上意見分歧」。

航運業運量占全球貿易量的90%左右，並占全球二氧化碳排放近3%。若不採取更嚴格的反汙染措施，這個比例預計將持續升高。

包括馬紹爾群島和萬那杜在內的國家提議針對每噸二氧化碳排放徵收150美元費用。儘管這些國家的運輸和貿易高度依賴航運，但多年來一直要求徵收碳排稅。

研究人員表示，150美元的碳價可能使投資低碳氨燃料系統較傳統船舶更具經濟效益。

另一份來自歐盟、日本、納米比亞、韓國和國際航運商會（International Chamber of Shipping）等組織的提案則主張結合航運排放費用與全球海上燃料排放標準。1名歐盟高階官員說，歐盟認為「只有將兩者結合」，才能達成IMO的目標。

今年9月的國際海事組織會議將是各國決定是否推動燃料標準和排放價格的最後期限。

中國、巴西和阿根廷去年在IMO會議上否決徵收碳稅的提議。巴西聖保羅大學（University of Sao Paulo）的一項研究顯示，對航運徵收碳稅將使開發中國家的國內生產毛額（GDP）減少0.13%，其中非洲和南美洲將是受影響最大的區域。

阿根廷、巴西、中國、挪威、南非、阿拉伯聯合大公國和烏拉圭的提案則主張，應制定全球燃料排放強度限制，並對違規者處以罰款，以作為針對航運排放徵稅的替代方案。

根據上述提案，只要各國完全遵守燃料標準，所有排放都不會被徵收費用。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130318