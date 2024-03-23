庫克現身北京三里屯 與熱情「果粉」互動

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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天現身北京三里屯蘋果旗艦店與熱情的「果粉」互動。許多中國民眾事先不知道庫克會親臨門市，因而感到非常驚喜與幸運。

庫克相隔半年再訪中國，被認為是與蘋果在中國銷售的表現疲軟，以及面對華為的競爭有關。

他的密集訪中顯示蘋果對中國市場的重視。在到訪這家位於北京的門市前，庫克在21日開幕的上海靜安店現身，吸引數千名「果粉」擠爆新門市。

庫克今天突然現身在三里屯的蘋果旗艦店與中國民眾互動。他與果粉們合照自拍、握手致意，展現親民的一面。

在門市，庫克舉起手勢「勝利」的手勢，也獲得現場民眾的歡呼與喝采。有中國民眾還高呼「謝謝蘋果」，門市擠滿了目睹庫克風采的「果粉」。

由於庫克前來北京三里屯旗艦店事前並未通知，因此許多民眾看到庫克現身感到十分驚喜與幸運，覺得剛好碰上了「大人物」。

一位20多歲的于小姐是剛好路過三里屯，對於碰到庫克覺得很幸運。于小姐也是蘋果用戶，並且認為外資投資中國有利於市場多樣性。

與庫克互動的Coser「魚子醬睡懶覺」與「宮本繪（中國人）」是2名「00後」（2000至2009年出生）果粉，她們直呼庫克本人十分親切，並且介紹自己也是用全套蘋果產品。

庫克此次訪中行在接受訪問時說，「對於蘋果的供應鏈來說，我認為沒有比中國更為重要的地方了」。預計他將參加24至25日的中國發展高層論壇，並與中方高層會面。

庫克此行適逢iPhone在中國銷量放緩之際。據全球科技市場研究機構Counterpoint Research的資料顯示，今年前6週，iPhone在中國的銷量下降24%，而華為手機銷量則成長64%。（編輯：邱國強）1130323

美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23日突然現身北京三里屯蘋果旗艦店，圖為庫克與中國民眾握手致意。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日

美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23日突然現身北京三里屯蘋果旗艦店，被大批「果粉」們圍住。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日