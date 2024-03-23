更多編輯台推薦新聞：
莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本央行17年來首升息 取消負利率會有哪些影響？一週大事報你知
首頁 / 兩岸

庫克現身北京三里屯 與熱情「果粉」互動

2024/3/23 19:21（3/23 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23日現身北京三里屯蘋果旗艦店，吸引中國「果粉」前來朝聖。圖為庫克與果粉自拍合照。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日
美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23日現身北京三里屯蘋果旗艦店，吸引中國「果粉」前來朝聖。圖為庫克與果粉自拍合照。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京23日電）美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）今天現身北京三里屯蘋果旗艦店與熱情的「果粉」互動。許多中國民眾事先不知道庫克會親臨門市，因而感到非常驚喜與幸運。

庫克相隔半年再訪中國，被認為是與蘋果在中國銷售的表現疲軟，以及面對華為的競爭有關。

他的密集訪中顯示蘋果對中國市場的重視。在到訪這家位於北京的門市前，庫克在21日開幕的上海靜安店現身，吸引數千名「果粉」擠爆新門市。

庫克今天突然現身在三里屯的蘋果旗艦店與中國民眾互動。他與果粉們合照自拍、握手致意，展現親民的一面。

在門市，庫克舉起手勢「勝利」的手勢，也獲得現場民眾的歡呼與喝采。有中國民眾還高呼「謝謝蘋果」，門市擠滿了目睹庫克風采的「果粉」。

由於庫克前來北京三里屯旗艦店事前並未通知，因此許多民眾看到庫克現身感到十分驚喜與幸運，覺得剛好碰上了「大人物」。

一位20多歲的于小姐是剛好路過三里屯，對於碰到庫克覺得很幸運。于小姐也是蘋果用戶，並且認為外資投資中國有利於市場多樣性。

與庫克互動的Coser「魚子醬睡懶覺」與「宮本繪（中國人）」是2名「00後」（2000至2009年出生）果粉，她們直呼庫克本人十分親切，並且介紹自己也是用全套蘋果產品。

庫克此次訪中行在接受訪問時說，「對於蘋果的供應鏈來說，我認為沒有比中國更為重要的地方了」。預計他將參加24至25日的中國發展高層論壇，並與中方高層會面。

庫克此行適逢iPhone在中國銷量放緩之際。據全球科技市場研究機構Counterpoint Research的資料顯示，今年前6週，iPhone在中國的銷量下降24%，而華為手機銷量則成長64%。（編輯：邱國強）1130323

美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23日突然現身北京三里屯蘋果旗艦店，圖為庫克與中國民眾握手致意。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日
美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23日突然現身北京三里屯蘋果旗艦店，圖為庫克與中國民眾握手致意。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日
美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23日突然現身北京三里屯蘋果旗艦店，被大批「果粉」們圍住。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日
美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23日突然現身北京三里屯蘋果旗艦店，被大批「果粉」們圍住。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日
美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23現身北京三里屯蘋果旗艦店，吸引「果粉」前來朝聖。圖為北京三里屯蘋果旗艦店。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日
美國蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）23現身北京三里屯蘋果旗艦店，吸引「果粉」前來朝聖。圖為北京三里屯蘋果旗艦店。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年3月23日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.217