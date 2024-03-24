蘋果庫克赴中 官媒酸美：哪個是自由開放市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北24日電）美國蘋果公司（Apple）執行長庫克到訪中國成為社群焦點。中國官媒發表社論指出，美國政府打壓中國高科技企業，蘋果在中國未獲不公正對待，「哪個是自由開放市場」。

環球時報24日社論表示，庫克（Tim Cook）這趟行程折射中美營商環境溫差，美國政府打壓中國高科技企業，庫克、蘋果則未在中國遭遇不公正對待，這種對比讓兩個問題不言自明，「哪個是自由開放市場」、「哪個國家對外企更開放」。

這篇社論提到，庫克在1年內第3次到訪中國，這趟行程成為社群焦點，獲得熱烈歡迎。庫克從1996年迄今到訪中國逾20次，可見在國際地緣政治風險加劇情況下，美國高科技產業對中國供應鏈、龐大市場的高度重視。

庫克這次現身中國正值iPhone在中銷量放緩的時候，部分外媒認為，這是庫克的公關旅程，不過確實無法否認庫克所言「沒有比中國更為重要的地方」。蘋果不生產硬體，背後是巨大產業鏈，蘋果最新Vision Pro顯示，中國供應鏈占比達60%左右。

這篇社論表示，蘋果產品只要在中國銷量下滑一些，都會引發一些輿論炒作，因為外界嘗試塑造蘋果在中國不受歡迎、中國營商環境缺乏穩定性等印象，試圖對其他外資企業形成嚇阻效應，包括庫克這次中國行程也在被狙擊的範圍內。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這也不只是蘋果的選擇，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前接受採訪時提到，輝達晶片有大量零組件產自中國，這與全球汽車供應鏈的複雜性是同樣道理，供應鏈全球化是很難被打破的。

這篇社論最後強調，中國很大，太平洋足夠寬，支撐中美共同發展的空間足夠大，故意把它們說得很狹小是不得人心的，「庫克個人以及蘋果公司與整個中國都形成了可持續的良性互動關係，是很有代表性的」。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130324