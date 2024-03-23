王文濤見庫克 稱中美工商界反對對中脫鉤斷鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國商務部部長王文濤22日會見美國蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）。王文濤在會面中說，中美工商界普遍反對對中脫鉤斷鏈，反對泛化國家安全概念。

根據官方釋出的訊息，雙方針對蘋果公司在中國大陸發展、中美經貿關係等議題進行交流。

王文濤表示，中國擁有超大的市場規模，完備的產業體系，高素質的人力資源，以及穩定、開放的營商環境。中國正在加快發展以創新為主導的新質生產力，在人工智慧、雲計算等高技術領域發展前景廣闊，這對包括蘋果公司在內的各國企業意味著巨大的機遇。

他說，歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。

王文濤又稱，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量。工商界普遍反對對中脫鉤斷鏈，反對泛化國家安全概念。中方願與美方一道，為兩國企業合作營造公平、穩定、可預期的環境。

庫克表示，中國人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場和關鍵供應鏈夥伴。蘋果公司將繼續致力於在中長期發展，持續加大對中國供應鏈、研發和銷售的投入。

中國發展高層論壇將於24到25日在北京舉行，據公開資訊顯示，包含庫克在內的美國商界領袖將與會出席。（編輯：曹宇帆）1130323