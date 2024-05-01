王文濤晤德國汽車工業協會 促深耕中國市場

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（中央社台北1日電）中國與美歐近期就產能過剩及對中國電動車補貼調查頻頻過招，中國商務部長王文濤日前會見德國汽車工業協會主席穆勒時表示，歐盟對中國電動汽車反補貼調查未得到業界支持，並建議德汽車業利用中國汽車以舊換新等政策，深耕中國市場。

據中國商務部網站，王文濤4月29日會見德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller），雙方就產能過剩、歐盟對中國電動汽車反補貼調查及中德、中歐汽車產業合作等議題進行交流。

王文濤表示，從全球範圍及未來需求看，電動汽車等新興產業並不存在過剩產能。政府應為企業提供自由和公平的競爭環境，而非人為打壓或設限。歐盟對中國電動汽車發起的反補貼調查，既沒有歐洲企業主動申請，也未得到業界支持，中方對此堅決反對。

他表示，歐盟不應一手高舉綠色轉型的大旗，一手揮舞保護主義的大棒，在應對氣候變遷問題上奉行雙重標準。事實上，美歐等國在晶片、電動汽車、農業等領域均存在大量補貼。

他又指出，中方認為補貼應基於世貿規則且透明，中國願與各方在世貿組織框架下就補貼問題進行討論，維護自由、開放、公平、可預見的國際貿易環境。

王文濤表示，中德汽車產業合作是中德、中歐合作的標竿。中國政府堅定推進「雙碳」目標，歡迎德國汽車產業積極把握中國綠色轉型和智能化發展機遇，加強對中國投資和研發合作，用好汽車以舊換新等促消費政策，深耕中國市場，實現互利共贏。

中國商務部引述穆勒表示，德國汽車產業堅決支持市場開放和公平競爭，反對貿易保護主義，加徵關稅並非貿易問題的解決之道。德方願與中方加強在智慧網聯、自動駕駛、低碳減排、循環經濟等領域合作，歡迎中國車企赴德投資。

穆勒在4月德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪中前接受德媒訪問時表示，反對向中國電動車徵收懲罰性關稅，一旦歐盟的懲罰性關稅引發貿易爭端，將危害德國車業及轉型進程，更可能影響就業。

穆勒被視為最具影響力的汽車工業院外遊說家。

不過，蕭茲在中國訪問期間，曾表示必須確保歐洲汽車領域有公平競爭。德國和歐洲也會輸入中國汽車，唯一必須始終明確的是「必須有公平競爭」，不能存在產能過剩、傾銷等問題。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130501