更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國與葡語國家經貿論壇澳門開幕 簽行動網領

2024/4/22 13:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港22日電）中國與葡語國家經貿合作論壇第六屆部長級會議今早在澳門開幕，澳門當局公布，會議將於下午簽署「經貿合作行動綱領（2024-2027）」。

官方澳門電台報導，開幕式在中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體（場地）舉行，由中國商務部長王文濤主持，中國全國人大常委會副委員長李鴻忠、葡語國家代表團團長在會上致詞。

據報導，約有1000人出席開幕式，包括北京中央代表團主要成員、各葡語國家代表團、澳門主要官員。

報導表示，本屆部長級會議將於下午召開，將簽署「經貿合作行動綱領（2024-2027）」，企業家大會則於明日上午舉行。

澳門政府公布，在昨晚的歡迎晚宴上，王文濤致詞說，中國正以高品質發展全面推進中國式現代化，將為包括葡語國家在內的世界各國發展提供更多機遇；中國商務部將一如既往支持澳門發揮中葡平台作用，深化與各國、各地區的交往合作。

澳門行政長官賀一誠則說，澳門會充分發揮自身優勢，進一步強化中葡平台功能，積極參與和助力「一帶一路」建設，推動粵港澳大灣區高質量發展，以及推進橫琴建設。

中葡論壇於2003年10月在澳門創立，由中國商務部主辦、澳門承辦，本屆有10個葡語國家派出代表團與會，包括巴西、葡萄牙和東帝汶等。（編輯：周慧盈）1130422

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.45