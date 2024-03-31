金門超商遭搶6000元 男子躲7小時落網

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（中央社記者張已亷金門縣31日電）金門金湖塔后地區一間超商30日晚上9時許遭人搶走現金，警方獲報調閱監視器及訪查民眾，鎖定56歲劉姓男子涉案，漏夜搜查於今天凌晨4時許逮捕劉男，詢後依強盜罪嫌移送。

金門縣警察局金湖分局發布新聞稿指出，警方於30日晚上9時20分許獲報，指塔后地區某超商發生糾紛，到場向店員查證，得知為50多歲男子與超商店員發生扭打，徒手搶走新台幣6000元後逃離現場。

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金湖分局表示，經調閱監視器及訪查超商店員、附近商家，鎖定犯罪嫌疑人為56歲劉姓工人，派員至劉男租屋處並地毯式搜索劉男徒步逃逸地區，經20多名警員漏夜搜查，於今天凌晨4時48分許在環島南路四段560號附近逮捕劉男。

案發後劉男四處躲藏，遇上塔后地區下雨，轉到另一間超商買泡麵時被警方發現。劉男向警方供稱，他來金門找工作，因缺錢花用加上不滿店員態度才犯案。劉男詢後遭警方依強盜罪嫌移送金門地檢署偵辦。（編輯：蕭博文）1130331