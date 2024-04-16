德國汽車工業協會：反對向中國車徵收懲罰性關稅

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（中央社台北16日電）在德國總理蕭茲訪中前夕，德國汽車工業協會（VDA）表示，他們反對向中國電動車徵收懲罰性關稅，一旦歐盟的懲罰性關稅引發貿易爭端，將危害德國車業及轉型進程，更可能影響就業。

德國汽車工業協會主席穆勒（Hildegard Müller）在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪中前對德國「週日世界報」（Welt am Sonntag）做出上述表述。

穆勒認為，採取反補貼措施，比如引入懲罰性關稅，歐洲及德國汽車工業所面臨的挑戰並不會迎刃而解。恰恰相反，歐盟擬議中的懲罰性關稅一旦引發貿易爭端，很快就會帶來負面後果。而這種貿易爭端也會危害電動車及數位轉型的進程。

作為最具影響力的汽車工業院外遊說家，穆勒表示對中業務是德國大量工作崗位的保障。此外，德國企業正為轉型投入大量資金，而這些資金也部分源於中國這一重要的銷售市場。

歐盟自去年秋天以來就一直在對中國電動車是否接受過非法補貼展開調查，歐盟數據顯示，中國電動車通常比歐盟製造的電動車便宜20%。完成反補貼調查後，有可能會對中國電動車徵收懲罰性關稅。德國媒體報導指出歐盟將於6月5日發布初期通告。

報導也引用杜伊斯堡汽車研究中心的數據指出，目前德國汽車有30%至40%被銷往中國，若歐盟對中國電動車徵收關稅，那麼中國反制措施的首要目標可能針對德國。

蕭茲近日出訪中國，15日在同濟大學也針對中國汽車表示，在某個階段，德國和歐洲也會輸入中國汽車，但「必須有公平競爭」，不能存在傾銷，不能存在產能過剩，不能存在侵犯智慧財產權的問題。（編輯：廖文綺/曹宇帆）1130416