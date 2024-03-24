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蘋果執行長庫克訪北京 稱Vision Pro今年在中國上市

2024/3/24 21:30（3/25 09:20 更新）
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（中央社北京24日綜合外電報導）根據中國國營媒體，蘋果（Apple Inc.）執行長庫克（Tim Cook）今天表示，公司首款空間運算設備Apple Vision Pro今年會在中國開賣。

「中國發展高層論壇」2024年年會今、明兩天在北京舉行，開幕式約有400名中外專家學者、政府官員和國際組織代表參加，包括庫克在內。

路透社報導，中國中央電視台財經頻道在微博寫道，庫克是在論壇場邊回覆媒體發問時，揭露Vision Pro的中國上市計畫。

庫克還說，蘋果將繼續增加在中國的研發投資。

國外科技新聞網站MacRumors日前報導，Vision Pro虛擬鍵盤目前僅支援美國地區的英文輸入，在更多國家開賣之前，蘋果必須先新增支援其他語言。

MacRumors依程式碼推測，Vision Pro接下來可能在中國、日本、韓國、新加坡、澳洲、加拿大、英國、法國、德國等9個市場開賣。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1130324

#Vision Pro
#中國
#庫克
#蘋果
#中國發展高層論壇
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