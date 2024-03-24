主張「香港玩完」 羅奇獲邀出席中國發展高層論壇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）今年度「中國發展高層論壇」今天在北京登場。除了中方出席的領導人層級受矚目外，2月間發表「香港玩完」論引發爭議的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇，被主辦單位以外國學者名義邀請出席，成為另一話題。

星島日報報導，根據「中國發展高層論壇」主辦單位日前公布名單，外國學者共13人，羅奇（Stephen Roach）名列其中，受邀身分則是美國耶魯大學高級研究員。

根據報導，除羅奇外，受邀的外國學者還包括芝加哥大學教授、2000年諾貝爾經濟學獎得主赫克曼（James Heckman），倫敦政經學院教授、2010年諾貝爾經濟學獎得主皮薩瑞德（Christopher Pissarides），紐約大學教授、2011年諾貝爾經濟學獎得主薩金特（Thomas Sargent）等人。

羅奇2月13日在英國金融時報發表題為「我很痛苦地說：香港已玩完（Hong Kong is over）」的文章，直指香港的消亡來自3大因素：香港本地政治、中國因素及國際發展，其中主要是美中競爭。

羅奇在文章發表後還向其他外媒表示，除非中國解決自己的經濟問題，否則香港就玩完了；如果中國想讓香港未來更好，應該「讓香港自己管理自己」。

羅奇的「香港玩完」說，在香港引起不少政商界人士反彈。其中，香港行政會議召集人葉劉淑儀去函金融時報，聲稱港股下跌是因為美國升息，以及聯邦退休基金不再投資香港的「政治決定」，並指羅奇已多年沒有前往香港，歡迎他前往訪問，親身經歷香港「如何繼續繁榮發展」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但羅奇之後反駁說，把港股過去26年的停滯歸咎於美國聯準會這2年的緊縮政策是荒謬的，聯準會的緊縮政策已接近尾聲。香港的問題是香港自己及北京造成的。而且，他2023年曾3度前往香港。

羅奇提到，當時金融時報文章的標題是誇大了，沒有國家、城市或經濟會絕對「結束」，或者已經玩完及處於最終消亡狀態。但這一標題對長久以來自稱為亞洲國際城市、中國的窗口、亞洲四小龍之一的香港，是敲響了警鐘。而他這篇文章的意思，是指香港的輝煌時代現在可能已經結束。（編輯：邱國強/廖文綺/周慧盈）1130324