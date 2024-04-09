羅奇：香港特殊韌性不復存在 經濟將隨中國下行

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（中央社台北9日電）曾發表「香港玩完」論引發爭議的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇，近日再發文表示，隨著香港的政治自主權迅速消退及美中衝突對香港構成壓力，香港失去以往的特殊韌性，很可能隨中國進一步經濟下行。

羅奇2月13日在英國金融時報發表題為「我很痛苦地說：香港已玩完（Hong Kong is over）」的文章，直指香港的消亡來自3大因素：香港本地政治、中國因素及國際發展，其中主要是美中競爭，引起香港政商界反彈。

之後他另於香港南華早報發文，指自己是給予香港一個警告。

羅奇4月7日則是在美國網路雜誌「連線中國」（The Wire China），發表題為「香港的身分危機」（Hong Kong's Identity Crisis）的文章。

文章開首指出，香港經濟出現困境，股市跌入熊市，人才大量外流，而且陷入美中衝突之中，政治也受到北京更加嚴格的控制。「一場完美的風暴沒有減弱的跡象。」

文章指出，香港經濟要復甦，需要出現以下其中一個情況，就是中國經濟明顯反彈，或香港有特殊韌性。

文章表示，多年來香港經濟與中國經濟都有密切關係，由1980年至2023年，中國經濟起飛，香港經濟也隨著成長。由2012年至2023年，中國經濟平均每年成長6.3%，香港經濟平均每年成長1.5%，這是由於中港的貿易、金融及旅遊業的流動。

中國房地產業和地方政府財政出現嚴峻壓力，而且勞動力萎縮，政府對企業持續的監管限制，特別是網路平台公司。中國經濟進一步放緩，未來幾年香港經濟成長很可能面臨進一步下行的風險。

文章指出，香港要有很強大的韌性，才能抵消未來幾年被中國經濟成長疲軟拖累。以往的亞洲金融危機、全球金融危機，甚至嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情和2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情，香港都受能挺過去，但今天的情況不同了。

香港不但受到中國經濟低迷的影響，還有美中衝突對香港帶來不利的影響。自2019年大規模的示威後，香港流失大量人才。2020年中北京在香港頒布國安法，不足4年後，香港近日通過基本法23條立法。

文章指出，一個地方需要政治自主權來制定政策，解決經濟成長大幅放緩等棘手問題。「但隨著北京強勁的政治風潮吹到香港，香港距離能夠獨立地行使選擇權越來越遠。」

文章最後表示，香港的動力、活力和政治獨立性正迅速消退。由於中國不太可能恢復曾經強勁的經濟勢頭，香港也會跟隨，「香港的特殊韌性已不復存在。」（編輯：陳鎧妤/曹宇帆）1130409