Meta微軟加入Epic之列 批蘋果App商店高收費政策

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（中央社舊金山20日綜合外電報導）Meta、微軟、社媒平台X和線上約會服務公司Match Group今天抨擊蘋果，對應用程式（App）購買收取過高費用。

法新社報導，這4家公司對加州法院聯合提交法庭之友意見書（amicus brief）。

這起源於電玩遊戲開發商Epic Games 2020年提出的訴訟。多年來，Epic Games一直在全球各地的法庭，對抗蘋果嚴格的App商店政策。

蘋果對其App商店所有金融交易收取高達30%佣金，引發抱怨蘋果對企業徵收不公平的「稅」。

舊金山聯邦法院2021年壓倒性駁回Epic的訴訟，僅做出些微讓步。

但蘋果今年稍早遵守命令之舉引起Epic的強烈回應，Epic向法庭提起訴訟，主張其違背法官意向。

蘋果提出的解決方案允許其對App商店之外的外部購買收取12%至27%費用，這僅比其App商店收費打了一點折。

Meta、微軟、X和Match在今天聯合提交的文件中表示：「蘋果這項計畫既不符合法院命令的內容，也不符合其精神。」

他們說，這項計畫的「新限制顯然讓蘋果App內購買的替代方案對開發者而言不切實際，對消費者來說，也是難以取得且沒有吸引力」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130321