美中等百國共同發起 聯合國通過首個AI決議

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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）聯合國大會今天一致通過第一個關於人工智慧（AI）的全球決議，鼓勵各國保障人權、保護個人資料，並監控人工智慧風險。

美聯社指出，這份決議著重拉近已開發富國和較貧窮開發中國家間的數位鴻溝，確保富、窮國都能在AI探討的同一線上。決議還著墨確保開發中國家擁有技術和能力來享受AI的好處，包括檢測疾病、預測洪水、幫助農民和培訓下一代工人。

決議承認AI開發和使用的突飛猛進，強調當前有「就安全、可靠、值得信賴AI系統達成全球共識的緊迫性」。

此外，決議認知到「AI系統的治理是個不斷發展的領域，需要進一步討論各種可能治理方法」，也強調創新和監管是相輔相成，而非互斥。

決議中另一關鍵目標是利用AI幫助推展聯合國嚴重落後的2030年發展目標，包括消除全球飢餓和貧困、改善全球健康、實現性別平等及確保所有兒童接受優質中等教育。

根據路透社報導，美國政府高階官員在決議獲准前向記者簡述，這項不具約束力的決議由美國提出，中國和其他122個國家共同發起，花了3個月時間協商，主張加強隱私政策。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示：「今天，聯合國大會所有193個成員國一致發聲，共同選擇掌控人工智慧，而不是讓人工智慧掌控我們。」

這項決議是世界各國政府為規範人工智慧發展所採取的最新措施，因為擔心人工智慧恐被用來妨害民主、從事欺詐，或導致嚴重失業。

決議內容指出：「人工智慧系統的不當或惡意設計、開發、部署和使用，其風險可能削弱對人權和基本自由的保障、促進與享有。」

去年11月，美國、英國和其他十幾個國家公布了第一份關於如何保護人工智慧免受惡行侵害的詳細國際協議，推動企業創建「設計安全」的人工智慧系統。

歐洲在這個領域領先美國，歐盟議員本月通過一項臨時協議監管人工智慧，而美國的拜登政府也一直向國會施壓，但看法兩極的美國國會對此沒有任何進展。

美國去年10月發布了一項新的行政命令，尋求降低人工智慧對消費者、工人和少數群體的風險，同時加強國家安全。

當被問及談判代表是否面臨來自俄羅斯或中國的阻力，官員們承認「進行很多激烈對話…但我們積極與中國、俄羅斯、古巴，還有其他與我們意見不同的國家交涉」。

不願透露姓名的官員表示：「我們相信該決議在人工智慧發展和繼續保護人權之間取得了適當平衡。」（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130322