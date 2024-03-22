Reddit上市首日飆漲48% 社群熱潮再起

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（中央社記者尹俊傑紐約21日專電）社群網站Reddit上市首日股價飆漲48%，凸顯美股處於歷史高點之際投資人急切尋找潛力標的，也為低迷2年多的首次公開募股（IPO）市場注入一劑強心針。

Reddit集討論區、評鑑、社群新聞聚合功能於一身，常被比喻為美國的批踢踢實業坊。這家成軍18年的公司昨天以每股34美元發行股票，在預期區間頂端，反映投資人認購熱烈，為2019年Pinterest以來首宗大型社群媒體IPO案帶來好兆頭。

Reddit股票今天午盤在紐約證券交易所（NYSE）開始交易，以47美元開出，最高一度衝上57.8美元，漲幅70%。終場收在50.44美元，公司市值約95億美元，略低於3年前私募市場估值100億美元。

美股在聯邦準備理事會（Fed）降息預期心理支撐下再創歷史新高，Reddit也成為本週第2宗掛牌首日股價一飛沖天的IPO案。

半導體廠商Astera Labs昨天上市首日股價飆漲72%，凸顯投資人在人工智慧（AI）題材發燒時積極押寶相關股票。Reddit股價接續繳出亮麗表現，可望鼓勵更多觀望的企業走向IPO，扭轉2021年高峰後上市案因利率陡升、經濟變數增加而銳減的格局。

Reddit歷史可回溯至2005年，當時是大學室友的賀夫曼（Steve Huffman）與歐漢尼安（Alexis Ohanian）共同創立，隔年賣給雜誌界巨擘康泰納仕（Conde Nast），2011年脫離母集團獨立運作。

賀夫曼2015年重返Reddit擔任執行長，多年來面對用戶言論尺度、公司獲利困難等挑戰。

Reddit近年成為全美最具影響力的社群媒體公司之一，大批散戶2021年把電玩遊戲零售商GameStop等低價股捧成「迷因股」（meme stock），最為華爾街津津樂道。

2021年底，傳聞Reddit遞件IPO，鎖定估值150億美元。當時聯準會眼見物價蠢動暗示將緊縮貨幣政策，科技股估值開始下滑，Reddit因而決定延後上市，著手改善財務體質，相隔2年多才重回IPO市場。

Reddit上市籌資規模不如同業臉書（Facebook）、Snapchat母公司Snap，仍是Pinterest上市以來最具指標的社群媒體IPO案。Reddit每日活躍用戶數約7300萬，以廣告為主的年營收逾8億美元，但尚未轉虧為盈，成為Reddit股票討論區部分用戶鼓吹放空的理由。（編輯：陳慧萍）1130322