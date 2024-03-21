更多編輯台推薦新聞：
專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？
兩岸

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震規模5.3最大震度4級 氣象署發布國家級警報
首頁 / 科技
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 科技

丹麥研究運用AI預測生命軌跡 甚至死亡時間

2024/3/21 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社丹麥孔恩斯靈比21日綜合外電報導）丹麥研究人員運用人工智慧（AI）和來自數以百萬計人的數據，以協助預測個人生命各個階段，一路到生命終點，希望喚起大眾對這種科技力量和危險的認識。

法新社報導，life2vec的創造者想要探索所謂深度學習計畫能夠發現並預測一系列健康或社會「生活大事」的模式和關係，絕對不是病態的迷戀。

丹麥科技大學（Technical University of Denmark）教授萊曼（Sune Lehmann）是最近發表在「自然計算科學」（Nature Computational Science）期刊一項研究的作者之一。他告訴法新社：「這是一個預測人類生命的通用框架，只要有訓練數據就無所不可預測。」

對萊曼而言，有無限可能。

他說：「可以預測健康狀況，所以可以預測生育能力或肥胖，或者也許可以預測誰會罹癌、誰不會。甚至也可以預測你會不會賺大錢。」

這種演算法運用與ChatGPT類似的程序，但分析的是諸如出生、教育、社會福利或甚至工作安排等影響生命的變數。

這個團隊正嘗試改造這項創新，讓語言處理的演算法能夠「根據詳細事件序列探討人類生命發展和可預測性」。

萊曼說：「從某個角度而言，生命只是事件序列：出生、看兒科醫師、開始上學、遷移、結婚等等。」

life2vec模型以丹麥統計局（Statistics Denmark）蒐集的約600萬名丹麥人的匿名數據為本。

藉由分析一系列事件，它有可能預測人生各個階段，直到吞下最後一口氣。

這個演算法預測案例死亡的準確率達78%，預測某人會不會搬到其他城巿或國家的準確率為73%。

不過這個工具若要用在學術研究之外，目前仍不成熟。

萊曼說：「截至目前，它只是一項研究計畫，我們正在探索可能如何、不可能如何。」

他表示，團隊也想要探索長期結果，以及社會聯繫對生命和健康的影響。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1130321

#AI
#人工智慧
#丹麥
#法新社
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
AI篩檢從胸部X光預測骨質疏鬆風險 準確率可達9成
172.30.142.51