AI篩檢從胸部X光預測骨質疏鬆風險 準確率可達9成

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（中央社記者曾以寧台北21日電）骨質疏鬆無症狀但盛行率高，且恐造成脆弱性骨折。三軍總醫院團隊開發應用人工智慧篩檢，以患者胸部X光片預測其腰椎及髖關節骨質密度，找出骨質疏鬆高風險者，準確性達約9成。

三軍總醫院家庭醫學科主任方文輝今天在醫療成果發表記者會上表示，相關研究的文章已發表於國際醫療期刊Journal of Medical Systems。

骨質疏鬆是一種無症狀疾病，全球盛行率僅次於心血管疾病，更是造成脆弱性骨折的主因，而脆弱性骨折住院的致死率約為20%。根據統計，台灣停經後婦女骨質疏鬆症的盛行率約為30%，65歲以上民眾更有逾1成曾發生一次以上的脊椎壓迫性骨折。

方文輝指出，若及時介入給予治療骨質疏鬆，能夠有效減少將近9成脆弱性骨折風險。傳統系統性篩檢，主要是根據年齡、性別、體重、身高、骨折病史、父母骨折病史、類風溼性關節炎病史、吸菸習慣、是否使用類固醇藥物、續發性骨質疏鬆症病史及飲酒習慣來計算，可以得出未來10年內髖部骨折及骨質疏鬆性骨折風險。

但傳統系統性篩檢利用率低，方文輝以美國為例表示，即使國家提供全額補助，也只有30%符合條件的老年女性與4%老年男性接受篩檢；且過往也較關注65歲以上老年人篩檢狀況，年紀較輕的高風險者容易被忽略。

胸部X光是目前就醫民眾中最常接受的檢查之一，方文輝說明，研究團隊利用院內的2萬多筆有X光片及骨質密度資料，訓練出可用於輔助診斷的人工智慧演算法，可藉胸部X光片預測其腰椎及髖關節骨的骨質密度，找出骨質疏鬆高風險者，並經院內及院外資料驗證，準確度可達約9成。

方文輝指出，院方以這個新模式篩選出315名高風險患者，其中共272人（86.3%）在回診中被確認為骨質疏鬆、43人（13.7%）為骨質缺乏。1名44歲男性患者，就是透過其胸部X光成功篩檢出骨質疏鬆高風險族群，幸運地及早發現進行治療。

方文輝表示，這項伺機性篩檢模式，有助突破目前骨質疏鬆篩檢率低落的困境，將有限篩檢資源用於真正有需求的高風險族群。未來只要患者曾在院內拍攝過胸部X光片，且經篩檢發現有疾病特徵，即會回饋給該患者主責醫師，使醫師能夠針對無症狀高風險族群進行篩檢，有助早期偵測早期治療。（編輯：陳政偉）1130321