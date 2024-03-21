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強化關島防衛抗中 美印太司令部要求追加3500億預算

2024/3/21 17:14
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）「日經亞洲」報導，美軍印太司令部已要求為2025財年追加110億美元（約新台幣3500億元）預算，其優先事項包括關島防衛系統，以對抗中國飛彈。

美國總統拜登的政府於3月11日公布截至2025年9月的年度預算案，其中包括用於國防的8952億美元，比2024財年增加1%。

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia）獲得的文件副本，印太司令部已經提交「無資金預備的優先事項清單」，要求額外撥款110億美元；這是前1年35億美元的3倍。負責各地區指揮官在每年3月左右向國會提交此類請求。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）上將在撥款請求書中寫道：「對這些能力的投資將確保美軍部署在適當的地點，且擁有適當的能力，以便在競爭中發揮嚇阻作用，並在發生危機或衝突時獲勝。」

他寫道：「除非（投資）加速，否則安全仍將面臨風險。」阿基里諾今天在美國眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）就這項要求作證。

清單上的第1項是耗資4.3億美元在關島開發一套系統，用來防衛中國彈道飛彈、極音速（hypersonic）飛彈和巡弋飛彈威脅。

關島是美國在太平洋的屬地，是嚇阻中國的關鍵點。美軍陸戰隊於2023年在這裡開設新基地，這也是美軍陸戰隊約70年以來建立的第1個基地。關島也是安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）所在地。

撥款請求包括33億美元用於打造基礎設施和設備；隨著美軍將兵力部署在印太各地，基礎設施和設備成為迫切的需要。

印太司令部也在尋求資金來採購和開發軍火，包括反艦飛彈和防空飛彈。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130321

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