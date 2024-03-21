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陳重文涉貪有勾串之虞 法院裁定羈押禁見
首頁 / 國際

眾院委員會彈劾調查擬邀拜登作證 白宮回應冷處理

2024/3/21 16:57
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦眾議院監督委員會主席柯默今天表示，計劃邀請總統拜登在共和黨發起的彈劾調查中作證。這是監督委員會首次提議召喚拜登，然而他不太可能會出席。

路透社報導，眾院監督委員會今天就拜登家族的商業交易活動召開聽證會，柯默（James Comer）在長達近8小時的聽證會結束時說：「我們需要聽聽看…總統本人的說法。」

已調查拜登好幾個月的共和黨議員希望取得進展，然而民主黨議員將這項調查斥為毫無根據。眾院共和黨議員宣稱拜登及其家族成員，透過他在2009至2017年擔任前總統歐巴馬（Barack Obama）副手期間參與的決策不當得利，但這項指控尚未獲得證實。

白宮指這項調查是出於政治動機，將今天的聽證會斥為「可悲的戲碼」，並未提及拜登可能受邀作證這件事。

白宮發言人山姆斯（Ian Sams）透過聲明表示：「那場聽證會令眾院共和黨議員難堪，（調查）完全是浪費時間。現在是擺脫這齣可悲的戲碼，繼續前進的時候了。美國人民希望我們處理真正的問題。」（譯者：洪培英/核稿：劉淑琴）1130321

#拜登
#白宮
#共和黨
#美國
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