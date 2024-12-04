引例拜登特赦兒子 川普聲請撤銷封口費案定罪

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國總統當選人川普委任律師尋求撤銷川普「封口費案」的歷史性刑事定罪，律師團在今天公布的新文件中主張，總統拜登赦免其子韓特（Hunter Biden），用的是類似理由。

法新社報導，跛鴨總統拜登本月1日特赦今年稍早被判逃稅和非法持有槍枝罪的韓特，主張韓特是被司法部「選擇性且不公平地起訴」，「只因為他是我兒子」。

川普法律團隊在今天向法官莫城（Juan Merchan）提交的駁回聲請中，援引拜登陳述的論點寫道，拜登的「言論等於對拜登總統自己的司法部嚴厲譴責」，「正是這個司法部協調和監督了針對川普總統、出於政治動機、干擾選舉的政治迫害」。

這份69頁的聲請狀還援引了總統豁免權原則以及「總統交接法」（Presidential Transition Act）等法律，以求「立即駁回起訴，並撤銷陪審團的裁決」。

78歲的川普5月被判犯有34項偽造商業紀錄罪，包括在2016年競選的最後階段，隱瞞付給豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元封口費，以阻止她公開揭露所謂的婚外情一事。

鑒於川普在11月5日的總統大選獲勝，莫城11月22日宣布無限期延後宣判。

隨著川普辯護團隊聲請駁回此案，莫城現在必須決定是要撤案，還是暫停任何法律後果，直到川普任期結束。

鑒於川普勝選造成的「空前狀況」，曼哈頓檢察官白艾榮（Alvin Bragg）支持後者。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1131204