美威斯康辛州校園槍擊案釀2死6傷 學生槍手身亡

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國警方表示，一名青少年今天在北部威斯康辛州一所學校開槍，造成2人死亡、6人受傷，之後警方在校園內發現槍手身亡。執法官員向美聯社透露，槍手是一名17歲女學生。

法新社報導，威斯康辛州首府麥迪遜（Madison）警察局長巴恩斯（Shon Barnes）在記者會上說，豐盛生命基督教學校（Abundant Life Christian School）有一名老師與一名學生喪命。這所學校是供5到18歲學生就讀的私人基督教學校，學生約有400人。

槍手是這所學校的學生。巴恩斯不願透露犯嫌的性別或確切年齡，僅說「儘管今天那麼艱難，死去的依舊是別人的孩子」。

然而，一名執法官員向美聯社表示，槍手是一名17歲女學生。這名官員未獲授權談論正在進行的調查，因此是在匿名狀況下向美聯社透露這個消息。

有2名學生因為傷勢危及性命正在接受治療，另有4人住院，情況無虞。

巴恩斯說，警方在現場找到一把手槍，還說犯嫌的家人正在配合警方調查。

今天的暴力事件是美國一長串校園槍擊案中的最新一起，美國槍枝數量超越人口，而試圖限制取得槍枝的措施長年來因政治僵局而卡關。

巴恩斯說，一些趕赴豐盛生命槍擊案現場的醫護人員才剛接受過這類事件的訓練，凸顯了美國大規模槍擊案已變得司空見慣。

巴恩斯向記者表示：「我想我們都受夠了。我們必須團結起來，竭盡所能支持我們的學生，別一次又一次地召開這類記者會。」

美國總統拜登譴責這起槍擊案「令人震驚且令人髮指」，他說這起悲劇再度凸顯收緊槍枝法的必要性。

他在聲明中說：「無法保護我們的兒童，讓他們免於遭於這類槍枝暴力摧殘，令人無法接受。我們不能持續接受槍擊案已成為常態。」

他說：「我們需要國會採取行動。刻不容緩。」

警方是在上午近11時接獲通報，得知有人在這所學校開槍。

巴恩斯說：「警察抵達時，發現有多名受害者中彈受傷，並在這棟建築物內找到一名死亡的青少年，警方認為死者就是犯案的槍手。」

他又說，「我們認為槍手是這所學校的學生」，還說警察「從未開槍」。

威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers）在聲明中說：「在我們等待更多資訊時，我們正在為孩子、教職人員與整個豐盛生命基督教學校社區禱告。」

根據槍枝暴力檔案（Gun Violence Archive）數據，今年，美國各地至少發生487起大規模槍擊案。大規模槍擊案的定義是涉及至少4名受害者的槍擊案，無論是死亡或受傷。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131217

美國威斯康辛州16日發生一起校園槍擊案。（ Sabrina Ringquist/TMX via 路透社）